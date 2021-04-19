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Работник «Гродно Азота»: Оккупационная забастовка поставит узурпатора в тупик и приведет к победе

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  • 19.04.2021, 8:09
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Работник «Гродно Азота»: Оккупационная забастовка поставит узурпатора в тупик и приведет к победе
фото: Радыё Свабода

В чем сила рабочих?

Одним из мощнейших событий белорусской революции стала забастовка на «Гродно Азоте». Работник химического предприятия рассказал сайту Charter97.org о том, как все начиналось.

— Старт был дан 12 августа, когда после трех дней безумства на улицах Гродно рабочие, инженеры и часть руководящего состава пришли к зданию, где находится офис Белорусского независимого профсоюза.

Люди искали ответы, почему так все происходит, почему завод молчит. Туда же приехал и бывший директор предприятия. Люди поставили его в тупик, сказав что идут на шествие, а если хоть один из них будет задержан, завтра все это количество людей не выйдет на работу.

Естественно, тогда же и встал первый вопрос о забастовке, у нас и начались первые разговоры, как это сделать и поднялся вопрос о создании стачечного комитета. В тот день «Гродно Азот» объединил весь город. К нашему шествия присоединились девушки, которые проводили акцию солидарности, потом к нам присоединились все протестующие, колонна была огромной.

— На ваш взгляд, какие факторы стали причиной того, что не удалось победить еще в августе?

— Люди просто не знают истории, не были подготовлены. Если бы каждый из них посмотрел фильм о «Плошче 2006», «Обыкновенный президент», они бы знали, против какого чудовища идут с цветами. Протестующим разрешили пару дней помахать флагами, скупить все цветы в городе — и они успокоились, перенеся всю активность во дворы, а теперь и вовсе в леса. Безусловно, те кто продолжают партизанить — герои, но настоящая мощь всегда чувствуется на главных площадях и улицах городов.

— Многие ли работники завода ушли в стачку?

— Кто-то ушел в стачку, кто-то просто уволился. Уходят люди, имеющие более высокий интеллект, я не хочу сейчас обидеть тех кто остался на заводе, ведь получается, что и я не очень умен. Завод потерял работников с более чем 20-летним стажем. Сейчас из тех, кто остался, о стачке продолжает задумываться именно этот слой рабочих — высшие разряды аппаратчиков, инженерно-технические работники. Есть сейчас определенное количество человек, готовых уйти во всеобщую стачку, а если нет — они просто сами уволятся.

— Как выглядит ситуация на предприятии сегодня?

— Люди, которые ушли в стачку, не участвуют в активной жизни завода. «Метла» (так работники предприятия называют нового директора Игоря Ляшенко — прим. Charter97.org) каждую неделю посещает цеха со своей пропагандистской речью, а начальники цехов успешно докладывают, что благодаря стачке ушли недовольные и создают впечатление, что на заводе все тихо и спокойно, но это далеко не так.

На рабочий класс сделана большая ставка и поэтому к ним требования такие, но это относится ко всем. IT-компании могли бастовать, их никто в тот день дубинками не гнал на работу, также и магазины, и другие предприятия.

Если говорить конкретно про «Гродно Азот», то вы должны понимать, что это узкоспециализированное предприятие, аналогов в Беларуси просто нет. Да, есть похожая специфика на «Нафтане» и заводе в Мозыре, но если взять и перевести оператора с такого предприятия, то невозможно сразу ввести его в курс дела. Год — это минимум, с условием, что у человека есть голова на плечах.

В этом заключается сила рабочих, подменить их просто некому, но у этой медали есть и обратная сторона: именно благодаря тому, что это узкоспециализированная профессия, найти другую работу профессионалу, отдавшему заводу более 10-15 лет, очень тяжело. Поэтому люди боятся потерять то малое, что у них есть. Но тут уже дело в психологии, сильный человек всегда сможет справиться с ситуацией, поэтому пожелаю всем быть сильными!

— Какие формы забастовки могут ударить по режиму?

— Нужен польский вариант, к которому нужно усердно готовиться. Оккупационная забастовка поставила в тупик узурпаторов, а затем привела к победе. Этот вариант сюжета не должен иметь ни определенной даты, ни огласки, ни даже лидеров, а рабочие по цехам должны договориться между собой

Причин для забастовки вообще может быть много, к примеру — низкие зарплаты, резкое ухудшение условий труда, но это точно не должен быть просто день обведенный маркером в календаре.

Забастовку не нужно объявлять — это явление, а не заранее подготовленный сценарий. Взять, к примеру, минский молокозавод: ни объявлений, ни усердной подготовки, а просто гражданская солидарность, которая удивила все предприятия страны.

26 октября — день, когда была объявлена национальная забастовка, вся страна ждала кто-же начнет первым. И так случилось, что из-за ранних смен все началось первым именно на «Азоте».

Мне кажется, можно рассматривать много форм забастовок, но если бы в жарком августе на каждой площади белорусских городов люди поставили бы палатки и требовали только одного — отставки Лукашенко, шансов было бы больше.

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