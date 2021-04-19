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Макрон: Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле

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  • 19.04.2021, 8:11
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Макрон: Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле
Эммануэль Макрон
Фото: AFP

Россия должна провести деэскалацию ситуации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия должна провести деэскалацию ситуации с наращиванием военного присутствия у границ Украины. Если же президент страны-агрессора Владимир Путин решится на новое вторжение в Украину, против РФ будут введены санкции. Об этом Макрон сказал в интервью CBS News, пишет liga.net.

"Я считаю, что ситуация неприемлема, России необходимо провести деэскалацию. Это ясно. Сегодняшняя ситуация и уровень напряженности на границе абсолютно контрпродуктивны и недопустимы", – сказал Макрон в ответ на вопрос, что будет делать Франция, если Путин снова вторгнется в Украину.

Журналистка отметила, что санкции и дипломатические усилия не останавливают Путина.

"Послушайте, я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда в Украину было совершено вторжение, это не провал дипломатии, это отказ нашего коллективного авторитета по отношению к России. И я думаю, что когда мы проводим красные линии, мы должны добиться уважения к ним. И я считаю, что мы должны быть ясными и жесткими. Это был провал наивного подхода к России", – сказал Макрон.

Он отметил, что является сторонником открытой и уважительной дискуссии с Россией. "Но я думаю, что когда мы проводим красные линии, мы должны быть уверены в том, что это вызывает доверие, и что другие уважают эти красные линии", – добавил президент Франции.

"Сейчас в Украине, если мы хотим быть эффективными, мы должны ускорить дипломатическую повестку дня, а США, Европа, все мы должны быть очень ясными в отношении России. Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле, и мы должны найти способ быть убедительными в этом", – продолжил Макрон.

Он заявил, что Франция введет против России санкции, если Путин все же решится начать широкомасштабную военную операцию против Украины.

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