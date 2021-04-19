закрыть
19 апреля 2021, понедельник, 9:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский фонд спортивной солидарности выставил на аукцион клюшку с автографами звезд хоккея

  • 19.04.2021, 8:15
Белорусский фонд спортивной солидарности выставил на аукцион клюшку с автографами звезд хоккея

Деньги от его продажи пойдут на поддержку свободных спортсменам.

Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) выставил на аукцион хоккейную клюшку сборной Канады, подписанную победителями Зимних Олимпийских игр - 2014 в Сочи, пишет «Ежедневник».

Напомним, что ранее Александра Герасименя, которая возглавляет BSSF, выставила на аукцион золотую медаль Чемпионата мира-2012, завоеванную на дистанции 50 метров вольным стилем. Раритет был продан более чем за 16 тыс. долларов. Все вырученные средства были перечислены в фонд для поддержки репрессированных белорусских спортсменов. Сейчас вот на аукцион выставлена хоккейная клюшка сборной Канады – победителя Зимних Олимпийских игр – 2014 года в Сочи.

На клюшке, в частности, есть автографы Сидни Кросби, капитана и центрального нападающего «Питтсбург Пингвинз», Дрю Даути и Ши Вебер, которые стали лучшими бомбардирами Канады на турнире, забив в общей сложности семь голов, главного тренера сборной Майка Бэбкока - самого успешного канадского тренера в истории, выигравшего абсолютно все турниры со сборной, и других членов команды. Вырученные средства пойдут в помощь спортсменам, пострадавшим от репрессий белорусских силовиков. Пока текущая цена лота составляет 1500 долларов, но судя по тому, как поднялась цена медали Герасимени, конечная стоимотсь должна получиться в разы выше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў