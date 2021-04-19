Белорусский фонд спортивной солидарности выставил на аукцион клюшку с автографами звезд хоккея 19.04.2021, 8:15

Деньги от его продажи пойдут на поддержку свободных спортсменам.

Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) выставил на аукцион хоккейную клюшку сборной Канады, подписанную победителями Зимних Олимпийских игр - 2014 в Сочи, пишет «Ежедневник».

Напомним, что ранее Александра Герасименя, которая возглавляет BSSF, выставила на аукцион золотую медаль Чемпионата мира-2012, завоеванную на дистанции 50 метров вольным стилем. Раритет был продан более чем за 16 тыс. долларов. Все вырученные средства были перечислены в фонд для поддержки репрессированных белорусских спортсменов. Сейчас вот на аукцион выставлена хоккейная клюшка сборной Канады – победителя Зимних Олимпийских игр – 2014 года в Сочи.

На клюшке, в частности, есть автографы Сидни Кросби, капитана и центрального нападающего «Питтсбург Пингвинз», Дрю Даути и Ши Вебер, которые стали лучшими бомбардирами Канады на турнире, забив в общей сложности семь голов, главного тренера сборной Майка Бэбкока - самого успешного канадского тренера в истории, выигравшего абсолютно все турниры со сборной, и других членов команды. Вырученные средства пойдут в помощь спортсменам, пострадавшим от репрессий белорусских силовиков. Пока текущая цена лота составляет 1500 долларов, но судя по тому, как поднялась цена медали Герасимени, конечная стоимотсь должна получиться в разы выше.

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