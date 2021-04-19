Андрей Пионтковский рассказал, чего на самом деле боится Путин 3 19.04.2021, 8:22

4,864

Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Украину уже не поставишь в угол.

Дедушка Байден 13-15 апреля предотвратил войну. Спасибо ему за это. Он ласково и уважительно поговорил с опасным рецидивистом, назвав его на этот раз не убийцей, а великим президентом великой страны. Этот психологический прием сработал. На какое-то время. Это время будет использовано для чего? Для укрепления суверенитета Украины или для мирного принуждения ее к капитуляции, пишет российский политолог Андрей Пионтковский для сайта kasparov.ru.

Процесс принуждения немедленно начался 16 апреля в Елисейском Дворце в Париже. Путин, Макрон и Меркель планируют завершить его на назначенной на 19 апреля встрече их советников подписанием макроновских "кластеров пошаговой реализации минских соглашений".

На восьмой год войны пора понять цели и стратегию агрессора. До последнего своего вздоха во власти Путин будет неустанно добиваться расчленения и уничтожения ненавидимой им независимой Украины.

После провала лобового плана создания Новороссии Кремль избрал более изощренный сценарий – вталкивание, ничего в ней не меняя, раковой опухоли ОРДЛО в политическое тело Украины. Путину не нужны какие-то дополнительные куски украинской территории, ему нужна вся Украина, которая под аплодисменты отменяющего антикремлевские санкции Запада проглотит наживку "восстановления ее территориальной целостности".

Ему нужна Украина, которая послушно легитимизируют ОРДЛО в своем правовом поле при сохраняющемся там всевластии российских силовиков, при прямом политическом правлении из Москвы, при сотнях томящихся в пыточных подвалах патриотов Украины, которых даже не вносят в списки для обмена.

Более того. Украина станет открытым Гуляйполем без той линии разграничения, которую сегодня защищают подразделения ВСУ.

Все разговоры о таких же, как мы украинцах направлены на одно: убрать ВСУ с занимаемых ими позиций и открыть орде ихтамнетов и моторыл путь вглубь страны.

О том, куда именно ихтамнеты будут расползаться, поведал в прошлом году сам Путин, лично пометив намеченную к аннексии территорию своим указом, согласно которому российские паспорта будут раздаваться не только обитателям ОРДЛО, но и на всей территории Донецкой и Луганской областей на состояние 14 апреля 2014 года. Что свидетельствует о замыслах расширении ОРДЛО как минимум до прежних границ Донецкой и Луганской областей, а дальше, уж как там получится.

Десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии была необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее "воссоединиться" с ОРДЛО.

А после "братского воссоединения" исчезнет за ненадобностью сама разделительная линия и выстрелы "доведенных до отчаяния шахтеров и трактористов" раздадутся уже в Мариуполе, Харькове, Одессе, Киеве.

За шесть лет действия минских соглашений Россия не удосужилась выполнить их базовые основополагающие требования: прекращение огня и вывод своих ихтамнетов и военной техники с оккупированной территории ОРДЛО. В то же время Кремль постоянно в ультимативной форме требует от Украины изменения ее Конституции и других законодательных шагов по легализации военно-террористического плацдарма РФ как законного института украинского государства.

Когда же украинские власти не только категорически отказались выполнять кремлевские хотелки, но и приступили, наконец, к демонтажу 5-ой колонны врага, Москва развернула беспрецедентную кампанию бряцания оружием вокруг границ Украины и обстрелов на линии соприкосновения. А первые лица режима хором орали о своих планах уничтожения украинской государственности.

А потом позвонил Байден и злой Путин (не отвечавший на звонки Зеленского) как бы нехотя, через губу, но все-таки вроде бы согласился на саммит с Байденом. И тут в кустах стремительно обнаружился Президент Франции Эммануэль Макрон, с упоением играющий в любимую игру всех французских президентов – Grandeur de France. Непременным атрибутом пресловутого "грандера" всегда были "особые отношения" с СССР/РФ. По всем методичкам, отработанным поколениями следователей Гестапо/НКВД Зеленский должен был потянуться к этому доброму человеку. И обязательно потянулся бы, если бы тот не размахивал приветственно 11 зловещими "кластерами пошаговой реализации минских соглашений".

Макрон неглупый человек, у него была очень толковая школьная учительница. И он прекрасно понимает, что пока Путин жив политически и физически (окончательные документы о своем вечном правлении он подписал 5 апреля), он ничего не будет менять в своем ОРДЛЕ. Согласно его кластерам пошагово будет реализоваться только капитуляция Украины и ее присоединение к ОРДЛУ.

Если 19 апреля у г-на Ермака под пытками все же вырвут подпись под "кластерами Макрона" (как это уже удавалось Суркову в июне 2019-го и Козаку в марте 2020-го), то Украину все равно уже не поставят в угол как нерадивую школьницу, не выполняющую хотелки строгих наставников. В угол в Киеве поставят господина советника.

А знаете, к какой мысли я осторожно склоняюсь, наблюдая последние драматические события. Путин на самом деле боится Украины. Он не посмеет на нее напасть. И не сумеет ее обмануть со всеми своими макронами.

Слава Украине!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».