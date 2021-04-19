Астрономы предсказали обнаружение внеземной жизни в течение ближайших 5-10 лет 1 19.04.2021, 8:25

3,660

Уже этой осенью в путешествие отправится крупнейший из созданных человеком космических телескопов — JWST.

Он не только сменит на «посту» стремительно устаревающего «Хаббла», но и существенно раздвинет границы нашего понимания Вселенной. Американские астрономы с помощью моделирования показали, насколько быстро этот научный инструмент сможет обнаружить биосигнатуры в атмосферах планет у других звезд, пишет Naked science.

Научная работа с описанием этих расчетов будет представлена на следующей неделе, в рамках Апрельской встречи Американского физического общества (APS). Текст статьи пока не опубликован, но доступно краткое содержание доклада, который проведет аспирантка Университета штата Огайо Каприс Филлипс (Caprice Phillips). Она же выступила ведущим автором работы.

По подсчетам Филлипс, чтобы провести наблюдения достаточной точности, космическому телескопу Джеймса Уэбба (JWST) потребуется десять орбит. Учитывая, что его планируемая гало-орбита вокруг точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля имеет период около шести месяцев, получается срок в пять лет. Но за столь ограниченным числом объектов такому важному инструменту никто не даст спокойно наблюдать, поэтому время сбора необходимых данных можно смело увеличивать вдвое.

Чтобы проверить, как долго человечеству осталось до обнаружения признаков жизни в других звездных системах, Филлипс использовала моделирование. С помощью специального набора программного обеспечения она симулировала наблюдение семи мини-нептунов (газовых карликов, gas dwarf planets) тремя спектрометрами JWST. В модели учитывали самые разные тонкости: облачность планет, содержание искомых газов в атмосферах объектов изучения и особенности их смешивания, а также относительную молекулярную массу биомаркеров.

Целью поиска телескопа назван аммиак, поскольку он считается наиболее вероятным потенциальным признаком жизни. А мини-нептуны взяли в качестве удобного примера планет, в атмосферах которых, по представлению астрономов, возможна примитивная жизнь. При этом они отсутствуют в Солнечной системе, так что их наблюдения принесут много новых данных. Наконец, это едва ли не самый малый класс планет около других звезд, которые можно различить оптическим телескопом, пусть даже и таким мощным, как JWST.

Со стороны может показаться, что такие статьи сильно напоминают «дележ шкуры еще не убитого медведя»: астрономы пытаются предугадать, что же они смогут увидеть еще не запущенным аппаратом. Но на деле подобные работы важны для планирования программы исследований. Доступное время наблюдений наземных телескопов расписано на годы вперед, что уж говорить об уникальных космических научных инструментах. Поэтому, чтобы попасть в список счастливчиков, которые получают именно им нужные данные, ценность этих наблюдений желательно обосновать заранее.

Да и рассчитывать, что каждый космический аппарат прослужит так же долго, как «Хаббл», — опрометчиво. Тем более что «Джеймс Уэбб» имеет конструктивные особенности, сильно ограничивающие его максимальный срок эксплуатации. Телескоп расположится на неустойчивой гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Солнце, в полутора миллионах километров от планеты. Чтобы ее поддерживать, ему придется регулярно включать двигатели коррекции. К тому же для повышения разрешающей способности инфракрасных спектрометров их нужно охлаждать до температуры, которая всего на шесть градусов выше абсолютного нуля, сжиженным гелием. А его запасы не бесконечны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».