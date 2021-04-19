12 топ-клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги 3 19.04.2021, 8:32

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УЕФА готов отреагировать тотальным баном

12 ведущих команд Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира – Европейской Суперлиги. Матчи будут проводиться среди недели, руководить турниром будут клубы-основатели. «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм» войдут в Суперлигу как клубы-основатели. Еще три команды присоединятся к ней перед началом первого сезона, старт которого состоится тогда, когда это будет возможным, сообщает eurosport.ru.

Клубы-основатели планируют обсудить с УЕФА и ФИФА совместное сотрудничество, чтобы обеспечить наилучшие перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом. Образование Суперлиги происходит в период, когда пандемия ускорила неустойчивость существующей в европейском футболе экономической модели. Кроме того, клубы-основатели уже несколько лет ставили перед собой цель повысить качество и плотность существующих европейских соревнований каждый сезон, а также создать формат, в котором ведущие команды и футболисты будут соревноваться друг с другом на регулярной основе.

Пандемия доказала, что стратегическая концепция и рациональный коммерческий подход необходимы для повышения ценности и поддержки интересов всей пирамиды европейского футбола. В последние месяцы главные футбольные лица активно обсуждали будущие форматы европейских соревнований. Клубы-основатели считают, что решения, предложенные по итогам этих обсуждений, не устранят основные проблемы, включая необходимость проведения матчей самого высокого уровня и дополнительные финансовые ресурсы для всей футбольной пирамиды», – говорится в пресс-релизе.

Председателем Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес. «Мы поможем футболу на каждом уровне и выведем его на законное место в мире. Футбол – единственный глобальный вид спорта с фанбазой в четыре миллиарда человек. Наша ответственность, ответственность больших клубов – удовлетворить потребности этих людей», – заявил Перес.

По каким правилам будет проходить турнир

Заявятся 20 клубов: помимо 15 клубов-основателей (12 уже известны), оставшиеся пять будут отбираться по итогам выступлений в прошлом сезоне. Матчи будут играться в середине недели, поэтому теоретически все клубы смогут продолжить выступление в национальных чемпионатах.

Старт запланирован на август. Клубы-участники разобьют на две группы по десять команд. В четвертьфинал напрямую выйдут по три команды, четвертые-пятые разыграют оставшиеся места в 1/4 в формате двухматчевого плей-офф. Финалисты также определятся двухматчевым противостоянием, финал – одна игра, которая пройдет в мае на нейтральном поле.

УЕФА готов отреагировать тотальным баном

Ранее УЕФА и представители нескольких ведущих европейских чемпионатов выпустили заявление против Суперлиги. Английская, итальянская и испанская футбольные ассоциации, а также АПЛ, Ла Лига и Серия А объявили, что 12 клубов нового турнира и футболисты получат бан на участие во всех турнирах, если они и дальше будут иметь отношение к проекту.

«Мы узнали, что несколько английских, испанских и итальянских клубов планируют объявить о создании закрытой так называемой Суперлиги. Если это произойдет, мы хотим повторить, что мы, ФИФА и все наши ассоциации будем едины в усилиях по предотвращению этого циничного проекта. Это проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо.

Как ранее было объявлено ФИФА и шестью федерациями, соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные команды», – гласит заявление на официальном сайте УЕФА.

В соцсетях быстро распространились слухи о переносе или отмене ближайших матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, но футбольные инсайдеры пока опровергают информацию. Журналист Фабрицио Романо напомнил, что УЕФА не делал заявлений по поводу ближайших матчей, его коллега Роб Харрис подтвердил, что турниры не приостановлены. Новое заявление европейских футбольных боссов ожидается в ближайшее время.

От вступления в Суперлигу отказались «Бавария», «Боруссия» и «ПСЖ».

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