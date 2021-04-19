Врач, входивший в близкий круг Лукашенко: Диагноз — параноидное расстройство личности, а окружение сводит его с ума 11 19.04.2021, 8:56

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Заметны ухудшения по сравнению с более ранними периодами.

Настало время проанализировать поведение деда с точки зрения психиатрии, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Правильнее это будет сделать человеку, который давно за ним присматривает. На условиях анонимности свою характеристику дал один из врачей, который ранее входил в близкий круг.

Специалист проанализировал поведение и констатирует, что заметны ухудшения по сравнению с более ранними периодами. Деду все сложнее даются периоды стресса.

Надо сказать, что слова и поступки деда всегда вызывали профессиональный интерес в среде психиатров. Не стали исключением и его недавние заявления о вселенском заговоре и готовящемся покушении. Эти слова вызвали достаточно широкий резонанс в обществе. У многих, даже далеких от психиатрии людей, возникли сомнения в психическом здоровье их автора. Речь здесь идет не о шизофрении (которую в связи с последними заявлениями стали часто вспоминать) и уж тем более не об остром, внезапно развившемся, психическом расстройстве. С самого начала в словах деда мы проскакивали «враги», «шпионы» и «заговоры».

Диагноз его заболевания - параноидное расстройство личности - был выставлен ранее и наша задача сейчас не пересматривать его, поскольку все слова и действия его только подтверждают. Давайте просто постараемся понять, что происходит сейчас и откуда растут ноги у«американских спецслужб».

Как проявляется болезнь?

Для начала стоит кратко пояснить, что расстройства личности (ранее их называли психопатии) представляют собой не внезапно возникающие заболевание, проявляющееся нарушением отдельных функций. Эта патология охватывает всю личность и проявляется в патологическом заострении определенных черт характера, что сказывается на всех сферах психического функционирования. Заметными эти расстройства, как правило, становятся еще в подростковом возрасте и сопровождают человека всю его жизнь. Различные события, окружение и другие факторы могут влиять на эти проявления, либо приводя к их компенсации, либо же наоборот - усугублять.

Для расстройств личности характерно наличие так называемых мест наименьшего сопротивления. Это как раз то, что усугубляет, декомпенсирует расстройство. При параноидном расстройстве личности человеку свойственны не просто излишняя подозрительность, недоверие и поиск врагов и заговорщиков. Он чаще всего уверен в собственной исключительности, нетерпим к критике, абсолютно уверен в своей правоте по практически всем вопросам. Больше всего ему неприятны не «преследователи», а те, кто говорит ему, что он не прав, что он чего-то не знает или чего-то не может.

Именно поэтому власть для такого больного - самое желанное. И чем больше у него властных полномочий, тем больше возможностей для компенсации. Именно поэтому, получив власть один раз, он добровольно от нее не откажется уже никогда. Именно поэтому он никогда не окружит себя компетентными, а, главное, смелыми и волевыми людьми. Такие для него опаснее любых «американских шпионов» и «чешских кукловодов».

В чем болезнь проявлялась в последние полгода?

Что же должно происходить при параноидном расстройстве в свете событий последних месяцев? Сильнейший удар был нанесен в те самые места наименьшего сопротивления:

- полное отторжение народом, максимально себя проявившее при общении с рабочими МЗКТ;

- демонстративное непризнание его значимости и легитимности большинством стран и их лидеров, в том числе и показательное лишение любимой игрушки - хоккея;

- самый тяжелый удар для параноида-сексиста - разгромный проигрыш на выборах женщине.

Все эти травмирующие факторы влекут за собой необходимость гиперкомренсации, которая бы помогла вновь обрести покой, почувствовать себя непревзойденным, авторитетным, уважаемым и всеми любимым. Вот мы и наблюдаем, с одной стороны, репрессии масштаба превращения страны в концлагерь, с другой - попытки найти причины во вне, а не в собственной несостоятельности.

Кто помогает Лукашенко сходить с ума?

Но во всей этой ситуации обращает на себя внимание любопытный нюанс. В недавних заявлениях уж как-то многовато подробностей, вплоть до координат «погреба».

Параноидное расстройство личности, все же не психоз - при нем воображение не поставляет таких подробностей самостоятельно. Следовательно, все эти конкретные обстоятельства преподносит кто-то из ближайшего окружения. И, соответственно, этот кто-то либо знает, либо интуитивно понимает с каким психическим расстройством он имеет дело. И при этом умело им манипулирует.

Зачем? Можем лишь предполагать.

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