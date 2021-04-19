Bloomberg: США готовы расширять долговые санкции против России 4 19.04.2021, 9:00

Администрация Байдена сейчас оценивает эффект от принятых на прошлой неделе ограничительных мер.

США готовят ужесточение санкций в отношении российского суверенного долга. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники, пишет liga.net.

По данным агентства, администрация Джо Байдена сейчас оценивает эффект от принятых на прошлой неделе санкций против РФ и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры.

Среди новых опций рассматривается введение запрета на покупку американскими финансовыми институтами рублевых облигаций российских госбанков на вторичном рынке.

Также может быть введен запрет на вторичные торги любым рублевым долгом в первые 90 дней с момента размещения.

Как отмечают источники Bloomberg, администрация президента США будет изучать реакцию рынков на введение санкций, включая динамику курса рубля.

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