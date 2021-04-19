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Начальник отдела на «Гродно Азоте» поставила на место директора Ляшенко

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  • 19.04.2021, 9:09
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Начальник отдела на «Гродно Азоте» поставила на место директора Ляшенко
фото: ТАСС

Назначенец не ожидал такого напора.

Как сообщает Telegram-канал «Стачком Азота», на собрании директор Игорь Ляшенко в очередной раз попытался доказать свое «верховенство», но столкнулся с начальником отдела Светланой Даниловой, которая поставила его на место.

«Начальник отдела организации труда и заработной платы (ООТиЗ) усадила на пятую точку самодура. Да усадила так, что он перешел на нецензурную лексику и публично заявил, что Светлана Эдуардовна не сможет больше с ним работать на заводе.

Она пришла на предприятие в 1986 году молодым специалистом, работала инженером ОТиЗ, затем начальником бюро основного производства. Следующим было повышение до начальника отдела, а какой-то 2-х месячный «управленец», позволяет себе такое!» — пишет Telegram-канал.

Как пишет Telegram-канал, 20 апреля — последний рабочий день Светланы Даниловой. Она заявила, что не намерена терпеть такие выходки.

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