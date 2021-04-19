В Египте раскопали легендарные изумрудные рудники времен Древнего Рима 19.04.2021, 9:39

Об этих рудниках около двух тысяч лет назад писали Плиний Старший и Клавдий Птолемей.

Археологи проводили работы на территории римско-византийского поселения Монс Смарагдус, расположенного в восточной части Египта, пишет «Вокруг света. Украина».

Об этих рудниках около двух тысяч лет назад писали Плиний Старший и Клавдий Птолемей. Копи были заново открыты в XIX веке французским минералогом Фредериком Кайо. А первые, недлительные раскопки проводились здесь в 1990-х. Их вновь возобновили в 2018 и 2020 годах.

В статье для издания Journal of Near Eastern Studies команда подробно рассказала об обнаружении на месте раскопок трех древних зданий. В том числе административного (которое, вероятно, между I и IV-V веками н. э. использовали как храм), сугубо культового (его назвали «Большим храмом») и комплекса «Шесть окон». Последнее строение из трех, по словам археологов, было непосредственно связано с горнодобывающей деятельностью.

В нем находились жилые и складские помещения. Рядом располагались подземные сооружения, где исследователи задокументировали несколько локаций со свидетельствами добычи берилла. Разновидностью этого силикатного материала является изумруд: драгоценный камень I порядка.

Детальное изучение территории копей подтвердило: в римском Египте велась активная добыча этого камня. Авторы исследования рассказали о том, что она была напрямую связана с религиозными культами.

Об этом свидетельствовали и многие артефакты, которые были найдены во время раскопок. Среди них – курильницы, монеты, ритуальные статуэтки, костяные амулеты.

Археологи собираются продолжить раскопки в ближайшие годы. Во время будущих работ они уделят еще больше внимания документированию горнодобывающих комплексов. Исследователи собираются получить как можно более полное представление о процессе добычи изумруда в этих местах.

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