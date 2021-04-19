В воскресенье белорусские диаспоры вышли на акции 19.04.2021, 10:09

Борющихся за свободу белорусов поддерживает весь мир.

В мире продолжаются акции в поддержку протестующих белорусов и политзаключенных. О воскресных акциях белорусов зарубежья сообщает телеграм-канал «Баста!»:

Белорусы Кипра передают привет Жабинке. В Аахене прошла 35-я акция в поддержку политзаключенных.

Крушвица скандирует «Жыве Беларусь!». В Бостоне организовали акцию солидарности и инсталляцию "Я не вернусь" в памяти о погибших беоарусах.

Миннеаполис: «Земляки, шлем вам ветер перемен! Жыве Беларусь!»

Сан-Франциско, Бей-Эрия, передает привет Жабинке. На акцию в поддержку политзаключенных Беларуси вышли и в Стокгольме.

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