В воскресенье белорусские диаспоры вышли на акции
- 19.04.2021, 10:09
Борющихся за свободу белорусов поддерживает весь мир.
В мире продолжаются акции в поддержку протестующих белорусов и политзаключенных. О воскресных акциях белорусов зарубежья сообщает телеграм-канал «Баста!»:
Белорусы Кипра передают привет Жабинке. В Аахене прошла 35-я акция в поддержку политзаключенных.
Крушвица скандирует «Жыве Беларусь!». В Бостоне организовали акцию солидарности и инсталляцию "Я не вернусь" в памяти о погибших беоарусах.
Миннеаполис: «Земляки, шлем вам ветер перемен! Жыве Беларусь!»
Сан-Франциско, Бей-Эрия, передает привет Жабинке. На акцию в поддержку политзаключенных Беларуси вышли и в Стокгольме.