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Эксперт: Новая ставка рефинансирования может не спасти от инфляции

  • 19.04.2021, 10:38
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Эксперт: Новая ставка рефинансирования может не спасти от инфляции

Для ее снижения, кроме роста ставок, нужны и другие правильные меры.

Национальный банк Беларуси принял решение увеличить ставку рефинансирования. Поможет ли эта мера остановить инфляцию?

С 21 апреля 2021 года ставка рефинансирования составит 8,5 % годовых, ставка по кредиту овернайт — 9,5 %, ставка по депозиту овернайт — 7,5 %. Как отмечается в пресс-релизе Нацбанка, решение принято с учетом «комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен».

Нацбанк объясняет ускорение инфляции влиянием ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на отдельных товарных рынках в 2020 году. Тенденция сохранилась и в начале этого года. Инфляция продолжила ускорение под влиянием роста мировых цен на продовольственные товары, увеличения стоимости импорта в связи с ростом затрат на логистику, а также перебоями в поставках отдельных товаров из-за пандемии. Дополнительным проинфляционным фактором Нацбанк называет отмену льгот по НДС. Все это привело к росту инфляционных ожиданий, расширился перечень товаров и услуг потребительской корзины, цены на которые стали расти более высокими темпами. В марте прирост потребительских цен составил 8,5 % в годовом выражении.

Старший аналитик «Альпари-Евразия» Вадим Иосуб пояснил газете «Белорусы и рынок», как повышение ставки рефинансирования скажется на экономике страны:

— Очевидные последствия роста ставки рефинансирования — рост ставок по кредитам. Автоматически это произойдет в тех кредитных продуктах, где ставка плавающая, привязана к ставке рефинансирования или к ставке овернайт.

С одной стороны, такая мера может угнетающе воздействовать на экономическую активность, поскольку кредиты станут дороже: кому-то придется отказаться от кредитования, кому-то —дороже платить за обслуживание кредита. С другой — целью повышения ставки является снижение инфляции в стране. Если в результате инфляция снизится, это благоприятно скажется на каждом человеке, любом бизнесе и экономике в целом. Позитив от данного решения, как от антиинфляционной меры, перевесит возможные негативные последствия.

Но инфляция может и продолжить свой рост. Для ее снижения, кроме роста ставок, нужны и другие правильные меры. Сейчас активно обсуждается возможность включения печатного станка и различные механизмы помощи убыточным госпредприятиям. В прошлом году «вытягивали» сельхозпредприятия, сейчас ведутся разговоры о том, чтобы распространить эту схему на все промышленные государственные предприятия. Думаю, в этом случае инфляция продолжит рост, и последнего увеличения ставки рефинансирования окажется недостаточно.

Прогнозировать, будет ли правительство и в дальнейшем повышать ставку рефинансирования, невозможно. В благополучных странах динамика ставки — исключительно решение национального банка в ответ на то, что происходит в экономике, его реакция на развитие ситуации с инфляцией. В наших реалиях очевидно, что динамика и величина ставки рефинансирования — это результат торга между Нацбанком, с одной стороны, и правительством, директоратом убыточных предприятий — с другой.

В самом пресс-релизе указано, что Нацбанк ожидает роста инфляции в годовом выражении во II квартале. При стандартном подходе можно было бы наверняка ожидать дальнейшего роста ставки рефинансирования. Но когда величина ставки, по сути, является политическим вопросом, прогнозировать ее динамику я не возьмусь.

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