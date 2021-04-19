Тотальный бойкот 19.04.2021, 10:43

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Давайте лишим владельцев «прикорытных» предприятий прибыли.

Большинство белорусов в борьбе против фашистского режима избрали мирную тактику протеста, пишет телеграм-канал «МЕНСКРАЗАМ!».

Мирные марши оказывают моральное давление на оккупационную администрацию, побуждают международные организации, компании и зарубежные политические институты к принятию санкций против режима. Это важно!

При этом все успешные примеры мирного протеста (в том числе индийская «Сатьяграха», к которой так часто апеллируют беларусы) сопровождались тотальным бойкотом продукции оккупантов!

Однако многие беларусы, которые ещё летом и осенью выходили на улицы, стали забывать об этом. Печально проходить мимо условной «Санты» и сквозь стекло видеть там очереди у каждой кассы.

Если косвенные налоги с покупок и так отправляются в бюджет, то в чем польза бойкота?

Владельцы «прикорытных» предприятий нарушают законодательство (в пример вам Олексин и его «Табакерки»). Лишение их прибыли является народной санкцией в условиях, когда «не до законов».

Приближенные к телу бизнесмены участвуют во множестве коррупционных схем, прибыль от которых оседает в том числе у клана Лукашенко, что позволяет ему, пусть и синими пальцами, но удерживаться на троне.

Помните, что мирный протест может быть эффективным только в сочетании с мерами экономического характера.

Бойкот — это не уличная акция или забастовка, за него вас не задержат. Это абсолютно безопасная мера экономического воздействия на режим, к которой может присоединиться каждый!

Не оправдывайтесь перед собой, тем что "ну, там акция", "я же только жвачку" или "рядом ничего другого не было". Просто когда будете запивать бутерброд акционной молочкой от "Савушкина", помните, что, возможно, именно ваш поход в прикорытный магазин или покупка прикорытной продукции профинансировала ту самую пулю, которая будет выпущена по протестующим. Не подавитесь!

Поверьте, у нас есть множество вкусных продуктов от производителей, не принадлежащих приближенным к узурпатору бизнесменам.

Не забывайте, что вопрос о том, как долго ещё продержится этот режим, зависит от каждого из нас и от каждого нашего действия!

Используйте такие приложения, как KRAMA и не забывайте сверяться с Blacklist.

Приятного аппетита! Увидимся на улицах!

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