Ученые: Растаял самый большой в мире айсберг 19.04.2021, 11:08

1,316

До этого кусок льда весом в миллиарды тонн двигался к Британской заморской территории Южная Джорджия.

Айсберг, который некоторое время был самым большим в мире, растаял. Когда в 2017 году айсберг A68 отделился от Антарктиды, он имел площадь почти 6 тыс. кв. км - размер небольшой страны, пишет «Униан». Но судя по снимкам спутника, этот айсберг уже почти исчез. От него осталось множество мелких фрагментов, которые, по данным Национального ледового центра США, больше не стоит отслеживать.

Последняя большая часть A68, известная как A68a, в пятницу уже имела размер всего 3 на 2 морских мили.

A68 откололся от ледникового шельфа Ларсон С на краю Антарктического полуострова, и в течение года почти не двигался. Но потом он начал дрейфовать на север со все большей скоростью благодаря сильным течениям и ветрам.

Этот кусок льда весом в миллиарды тонн двигался к Британской заморской территории Южная Джорджия. Этот маленький остров - место гибели многих крупнейших айсбергов. Попав на местные отмели, они обречены постепенно таять.

Но A68 такой участи удалось избежать. Его впоследствии погубили волны, теплая вода и более высокие температуры воздуха в Атлантике. Он просто раскалывался на все меньшие фрагменты.

"Удивительно, что A68 так долго просуществовал", - сказал Адриан Лукман из Университета Суонси в интервью BBC News.

"Если представить соотношение его толщины - это как поставить друг на друга четыре куска бумаги формата А4, - говорит он. - Поэтому он был невероятно гибок и хрупок, когда двигался по океану. Это продолжалось годами. Но в конце концов он раскололся на четыре-пять частей, а потом распались и они".

A68, пожалуй, больше всего запомнят как первый айсберг, который стал звездой в соцсетях. Люди во всем мире распространяли его спутниковые снимки, особенно когда ледяной гигант приближался к Южной Георгии. Это стало возможным благодаря нынешнему легкому доступу к космическим данным.

"A68 привлек внимание многих людей, - говорит Лора Герриш, специалист по картографированию в Британской антарктической службе (BAS). - Мы видели каждое маленькое движение и поворот. Мы смогли отслеживать его прогресс с помощью ежедневных спутниковых снимков с уровнем детализации, которого никогда раньше не было".

Конечно, айсберг был не просто предметом обсуждения в интернете - он был объектом серьезных научных исследований. Место его происхождения, Ларсен С - это огромная плавающая ледяная платформа, образованная в результате слияния ледниковых языков, которые соскользнули с суши в океан.

История жизни A68 почти наверняка расскажет исследователям что-то и о том, как построены ледниковые шельфы, и о том, как они раскалываются, образуя айсберги.

"Одно из того, что стоит вспомнить как научный результат - это то, сколько мы узнали о стойкости к разломам шовных зон, где внутренние ледники соединились, создав плавающий шельфовый лед", - прокомментировал Кристофер Шуман из Университета штата Мэриленд, округ Балтимор.

"Поскольку у нас были новые датчики, которые чаще наблюдали эволюцию разрывов, я уверен, что мы получили полезную информацию, которую нельзя было "увидеть" в прошлые десятилетия. Это настоящее свидетельство инвестиций, которые делают в исследования Земли".

Большинство гляциологов рассматривают A68 как продукт вполне естественного процесса. Ледниковые шельфы поддерживают равновесие, и отделение айсбергов - это один из способов сбалансировать накопления массы от снегопадов и поступления льда из ледников на суше.

Поэтому в этом смысле A68 нельзя рассматривать как свидетельство климатических изменений, вызванных человеком. В то же время A68 все таки продемонстрировал различные процессы, благодаря которым потепление может разрушить ледяные структуры.

Один из них - это гидроразрыв. Во время этого процесса потепление образует много поверхностных талых вод, которые затем заполняют трещины, пробивая эти отверстия до основания льда.

Было несколько впечатляющих примеров в конце существования A68, когда гидроразрыв превращал оставшиеся фрагменты айсберга в ледяную кашу буквально за ночь.

BAS также отправила в океан в феврале несколько роботов, чтобы попытаться изучить вблизи некоторые фрагменты A68. Вскоре один исчез, а второй фактически застрял под льдом на две недели, прежде чем сумел освободиться и продолжать свои наблюдения.

Этого робота достанут для сбора данных в мае. Он должен раскрыть информацию о том, как айсберги влияют на окружающую среду - например, сбрасывая во время таяния огромные объемы пресной воды в океан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».