В Турции опровергли информацию об одобрении производства «Спутника V» 2 19.04.2021, 11:12

Фото: ТАСС

Изначально об одобрении производства российской вакцины написала местная газета Yeni Safak.

В Минздраве Турции опровергли информацию о том, что Турция одобрила производство в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Изначально об одобрении производства «Спутника» написала местная газета Yeni Safak, это сообщение растиражировали другие турецкие, российские и прочие издания, в том числе белорусские. В материале Yeni Safak со ссылкой на члена научного совета при турецком Минздраве Афшина Эмре Кайыпмаза говорилось, что одна из турецких компаний получила одобрение на производство российской вакцины после того, как был получен промежуточный отчет о токсикологических испытаниях. Однако на данный момент новость удалена с сайта газеты и доступна лишь в перепечатках.

В комментарии Афшин Эмре Кайыпмаз сообщил, что никакого одобрения пока не было, испытания продолжаются в штатном режиме, а новость появилась, вероятно, из-за недопонимания с журналистом. По его словам, он связался с изданием, и они удалили материал.

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял», — сказал представитель Минздрава.

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