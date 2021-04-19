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The Times: Лондон готовит закон о противодействии враждебным странам

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  • 19.04.2021, 12:02
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The Times: Лондон готовит закон о противодействии враждебным странам

Закон обяжет лица, работающие в Великобритании от имени властей иностранных государств, зарегистрировать свое присутствие в стране.

Лица, работающие в Великобритании от имени властей иных государств, будут обязаны зарегистрировать свое присутствие в королевстве. Такая мера включена в новый законопроект о противодействии враждебным государствам, пишет британское издание The Times в понедельник, 19 апреля. За несоблюдение требования предусмотрена уголовная ответственность. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон намерен проинформировать о документе 11 мая, когда королева Елизавета Вторая выступит с ежегодной речью в парламенте, пишет "Немецкая волна".

Кроме того, официальный Лондон обновит закон о государственной тайне с целью применять его в отношении лиц, пытающихся из-за рубежа подорвать британские интересы, в том числе хакеров, указывает The Times. По сведениям издания, Джонсон настроен решительно и намерен продвигать эти меры в связи с растущей обеспокоенностью Великобритании деятельностью России и Китая.

Лондон заявил о причастности СВР к серии хакерских атак

Несколькими днями Лондон заявил о причастности Службы внешней разведки России (СВР) к серии кибератак, включая историю со взломом программного обеспечения SolarWinds. Соединенное Королевство продолжит предавать "злонамеренную деятельность" России гласности, подчеркнул министр иностранных дел и по делам Содружества Доминик Рааб. Подобная манера действий по всему миру "указывает, что Россия остается наиболее острой угрозой национальной безопасности" Великобритании, отметило внешнеполитическое ведомство.

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