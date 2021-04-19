Эксперт: Вашингтон будет разговаривать с Лукашенко на языке санкций 3 19.04.2021, 12:12

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США не только вернут ограничительные меры, но и будут их последовательно ужесточать.

Как известно, США готовы с 26 апреля 2021 года восстановить ранее отмененные односторонние санкции в отношении белорусских предприятий. В списке их семь: ОАО «Белшина», «ГродноАзот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом», пишет сайт thinktanks.by.

Политолог Арсений Сивицкий считает, слова и действия Лукашенко не оставляют Соединенным Штатам никакого другого выбора, кроме как действительно рассматривать санкции в качестве своего основного инструмента выстраивания отношений с официальным Минском:

- Я полагаю, что с 26 апреля Соединенные Штаты будут поступательно возвращать санкционный режим, который действовал до 2015 года и потом был заморожен, а впоследствии эти санкции ужесточать.

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