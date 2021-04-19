Какую «живую» машину белорусы могут купить в сегменте до $1000 5 19.04.2021, 12:19

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фото: abw.by

Журналисты посмотрели сотни объявлений.

Пока одни покупают новые "бюджетники" у дилеров или пригоняют себе "проходных европейцев", другие продают или по крайней мере пытаются продать совсем дешевые машины, пишет abw.by.

Журналистам стало интересно, можно ли найти "живой" автомобиль стоимостью до 1000$. Сотни объявлений, десятки звонков – и в какой-то момент кажется, что миссия невыполнима... Но обо всем по порядку.

Баллончик, шпатлевка, вот это всё

Понятно, что предъявлять завышенные требования за 500-1000$ бессмысленно. Найти в этом сегменте автомобиль в заводском окрасе, совершенно не требующий вложений, вероятно, нереально. Поэтому в первую очередь пытаемся искать что-то с относительно целым кузовом, по крайней мере с крепкими порогами, с арками и днищем без гнили, так как серьезные кузовные работы могут стоить больше половины цены машины.

Уже на этапе просмотра объявлений перспективность нашей затеи начинает вызывать сомнения. Даже на фотографиях видно разваливающиеся пороги и гнилые арки. Логичным кажется искать среди "французов", но даже их продавцы говорят о том, что машины требуют сварочных работ: где-то надо менять пороги, где-то даже есть проблемы с днищем. Естественно, смотреть это бессмысленно.

Поэтому первым осматриваем Ford Mondeo 1996 года выпуска с бензиновым двигателем 1.6, продавец которого хочет за него чуть меньше 900$. На фотографиях машина выглядит вполне прилично, владелец говорит по телефону, что нюансы по кузову есть, но для Mondeo он хорош.

На месте обнаруживаем автомобиль, арки которого подкрашены из баллончика, имеют хорошо заметные потеки краски, а трещины в шпатлевке видны с расстояния 10 метров. Пороги также выглядят удручающе

Машина заводится, но мотор далек от идеала. Да, чего-то хотеть от автомобиля стоимостью менее 900$ немного наивно, но все-таки мы ожидали увидеть нечто лучшее.

Следующий интересующий нас экземпляр – Citroёn Xantia, также выпущенный в 1996 году, но с мотором объемом 1,8 л. На правом крыле машины притертость, на левом – поверхностная ржавчина, но откровенной гнили нет, пороги и арки вполне "живые".

Конечно с качеством покраски никто не заморачивался, заднее левое крыло своей матовостью бросается в глаза сразу. Но в целом, особенно на фоне предыдущего экземпляра, кузов этого Citroёn весьма неплох.

Все прилично и под капотом, но после запуска плавают обороты двигателя. По словам владельца, это из-за сломанной защелки на разъеме датчика положения дроссельной заслонки. После подключения разъема к датчику мотор заработал ровно.

На первый взгляд все в порядке и с гидравликой, но в случае реального интереса к покупке такой машины следует уделить ей больше внимания, желательно со специалистами.

Салон автомобиля, как и предыдущего, просит химчистки, но его не назовешь убитым. Хозяин хочет за машину без малого 1000$, и на фоне Mondeo эта цена кажется адекватной.

"Бу-бу-бу" и фото лучше, чем на самом деле

Едем дальше, на очереди Mitsubishi Lancer IV 1986 года с 1,5-литровым мотором и автоматической 3-ступенчатой коробкой передач за 630$. На фото в объявлении этот "раритет" выглядит неплохо, но на месте обнаруживается, что качество покраски оставляет желать лучшего. Откровенной гнили не видно, за машиной по мере возможности следили, но в таком виде кузов долго не проживет, а пороги вскоре явно попросят переварки.

Под капотом все, что способно гнить, покрыто чем-то вроде мастики. Двигатель, несмотря на полумертвый аккумулятор заводится довольно резво, но характерное "бу-бу-бу" выдает дырявый глушитель. Еще один нюанс – трещина на лобовом стекле.

Салон для столь немолодой машины сохранился достойно, но, как и в предыдущих случаях, ему нужна химчистка.

В целом состояние машины так себе, но крайне сомнительно, что за 630$ удастся найти что-то значительно лучше.

А если посмотреть Alfa Romeo? 146-я "Альфа" с мотором 1.4, сошедшая с конвейера в 1998 году, продается владельцем за 1000$. Кузов выглядит относительно неплохо, пускай отдельные его элементы и отличаются оттенком. Ржавчина присутствует, но ее не так уж много. Разве что пороги скрываются под пластиковыми накладками, поэтому однозначно оценить их состояние при беглом осмотре сложно.

Мотор заводится далеко не с пол-оборота, но работает нормально. Владелец рассказывает о том, что за полгода владения машиной многое в ней поменял, – охотно верим. В настоящее время в автомобиле неисправен центральный замок, сломан рычажок открывания капота.

Салон на первый взгляд удручает, особенно неприглядный вид у руля. Но под чехлами на сиденьях скрывается заводская обивка в неплохом состоянии.

Не все так плохо

Отправляемся смотреть еще один автомобиль – Hyundai Accent 1995 года с мотором 1.3 за 1000$. По словам хозяина, на кузове ничего критичного, пороги переваривались несколько лет назад, в целом машина исправна.

Левая сторона авто отличается оттенками, но это было видно и на фото в объявлении. Кузов несколько раз частично красили, но не попали в цвет. Очаг коррозии обнаружен только на углу пассажирской двери, но до дыры там еще далеко. В остальном к состоянию кузова ноль вопросов.

Под капотом все более чем прилично: мотор сухой и покрыт многолетним слоем пыли, заводится моментально, работает ровно. Салон тоже оставляет приятное впечатление. Машина во владении более пяти лет, видно, что за ней следили. За 1000$ вариант лучше вряд ли получится найти.

Bердикт

Найти "живую" машину стоимостью до 1000$, по крайней мере в Минске, нетривиальная задача. После телефонных разговоров с хозяевами мы отсеяли огромное количество вариантов, которые на первый взгляд выглядели неплохо.

Конечно, за эти деньги мы не ожидали ничего достойного, но три из пяти просмотренных машин не вызывали желания их купить даже с оглядкой на цену. Четвертая машина – Xantia – кажется неплохим вариантом, но с учетом особенностей конструкции подвески требует особого внимания и способна преподнести "сюрпризы" в дальнейшем.

Наконец, самый достойный вариант нашелся там, где его вообще не ждали. 26-летний Hyundai при первичном осмотре оказался весьма хорош, несмотря на разные оттенки кузовных элементов слева. Конечно, если есть реальная необходимость в покупке такого автомобиля, лучше подвергнуть его более внимательному осмотру на СТО. Однако именно благодаря этому Accent можем резюмировать, что найти "живую" машину за 1000$ реально, но придется очень постараться.

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