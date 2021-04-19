закрыть
19 апреля 2021, понедельник, 15:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Алексея Навального переводят из колонии в стационар больницы для осужденных

3
  • 19.04.2021, 12:15
  • 3,280
Алексея Навального переводят из колонии в стационар больницы для осужденных
алексей навальный

Российский оппозиционер держит голодовку.

Российского оппозиционера и политзаключенного Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, переводят в стационар областной больницы для осужденных. Об этом сообщается на сайте ФСИН.

Ранее Навальный объявил голодовку, а два дня назад его личный врач Анастасия Васильева сообщила о критическом состоянии политика. ФСИН в сегодняшнем сообщении оценила его состояние как «удовлетворительное». Врачи с согласия Навального назначили ему витаминную терапию.

«Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами»,— отмечается в сообщении ФСИН.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў