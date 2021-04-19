Алексея Навального переводят из колонии в стационар больницы для осужденных 3 19.04.2021, 12:15

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алексей навальный

Российский оппозиционер держит голодовку.

Российского оппозиционера и политзаключенного Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, переводят в стационар областной больницы для осужденных. Об этом сообщается на сайте ФСИН.

Ранее Навальный объявил голодовку, а два дня назад его личный врач Анастасия Васильева сообщила о критическом состоянии политика. ФСИН в сегодняшнем сообщении оценила его состояние как «удовлетворительное». Врачи с согласия Навального назначили ему витаминную терапию.

«Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами»,— отмечается в сообщении ФСИН.

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