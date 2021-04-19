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Как «Мисс Полесье-2017» вслед за мужем стала дальнобойщицей

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  • 19.04.2021, 12:46
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Как «Мисс Полесье-2017» вслед за мужем стала дальнобойщицей
Фото: личный архив Надежды и Дмитрия Козловых

Оказывается, семейный дальнобой в нашей стране - совсем не редкость.

Дмитрий Козлов из Пинска — водитель-дальнобойщик. Каждый раз, когда он уезжал в рейс, его девушка, а теперь уже жена, Надежда очень скучала. Дима тоже грустил, и пара решила: а что если организовать «семейный дальнобой». В августе 2020-го пара пришла в местный ДОСААФ, пишет для tut.by Екатерина Пантелеева.

Фото: личный архив Надежды и Дмитрия Козловых

«Хочу открыть категорию „С“», — обратилась к инструктору Надежда. Тот, увидев хрупкую блондинку, от неожиданности даже переспросил: «Возможно, вы имели в виду „В“?». «„В“ у нее уже пять лет как есть», — включился в беседу Дмитрий. Девушку записали на занятия. Надя с первого раза «сдалась» на «С», а позже еще и на «Е». Неделю назад они с супругом выехали в первый совместный рейс.

Мы созваниваемся в среду, 14 апреля. Пинчане Надя и Дима пятые сутки в пути. Сегодня днем они во Франции, а вечером поедут за грузом в Испанию.

— Страха перед дорогой и большой машиной у меня нет, — делится ощущениями от первой поездки на фуре Надежда. — Есть небольшое волнение, но это из-за отсутствия опыта. Понимаю, прежде, чем сделать маневр, нужно сто раз подумать.

— В откровенную дичь я ее пока не пускаю, — слово за Дмитрием. — Вчера, например, мы должны были въехать в Париж. Там очень оживленное движение, мотоциклисты летают под колесами, как камикадзе. Надьке с ее небольшим опытом там делать было нечего, поэтому за пятьдесят километров до города я сел за руль сам. На участках же, где более-менее сложно, я, наоборот, даю ей возможность ехать. Нужно ведь учиться.

В первый день в пути, признается Дмитрий, он старался контролировать работу жены. А потом их экипаж попал в часовую пробку. Девушка минут шестьдесят «подергалась» и адаптировалась к габаритам фуры. Сейчас, продолжает молодой человек, когда они едут по трассе, он может даже вздремнуть. Знает: Надя выкрутится.

— Семейный дальнобой — совсем не редкость. Только в Пинске, кроме меня, есть еще одна или две девушки, которые ездят в рейсы с мужьями, — вводит в курс дела Надежда и переходит к «фишкам» удачной совместной работы. — Часто такие пары работают вместе много лет подряд. В чатах, когда у женщин из этих семей спрашивают, как у них получается находиться с мужем и дома, и в пути, они отвечают: главное быть хорошими друзьями. Мы с Димой придерживаемся этого же правила.

«Мы едем, он что-то рассказывает про свою жизнь, а я думаю: „Нет, только не он, я не хочу в него влюбляться“»

Надежде 27 лет, Дмитрию 29. Она хрупкая блондинка, он — крепкий брюнет. Надя получила диплом экономиста и помогала родителям в их магазине одежды. Дима пробовал открыть свой бизнес, занял для этого немного денег, но дело не пошло. Нужно было крутиться, отдавать долг. Рискнул уехать в Питер, но через два года вернулся.

Фото: Instagram Дмитрия Козлова

«Раз я Надю на это (работу на фуре. — Прим.) подписал, значит должен создать ей в дороге максимально комфортные условия, — описывает свой взгляд на ситуацию Дмитрий.

— Я вспомнил про знакомого дальнобойщика, жил он неплохо: квартира, хорошая машина. Позвонил ему, расспросил о работе на фуре, и решил ухватиться за такую возможность. Категории «С» и «Е» у меня были открыты, но, так как я ими не пользовался, совсем про них забыл. А тут жизнь прижала, — возвращается к тем событиям Дмитрий. — Нашел в Литве фирму, куда брали без стажа. Платили там раза в два меньше, но это не страшно. Через полгода, когда я освоился в профессии, я нашел место получше.

В жизни Нади в это время тоже случился необычный поворот. В 2017-м от местного фотографа она узнала про конкурс красоты «Мисс Полесье». Он посоветовал: заполни анкету. Она рискнула — и выиграла. Близкие и знакомые ее тогда без конца поздравляли, а незнакомые люди иногда на улице узнавали.

В 2017-м Надежда стала «Мисс Полесье-2017». Фото: личный архив Надежды и Дмитрия Козловых

Днем 9 мая 2019 года, вспоминает Надя, у нее было очень плохое настроение. Она шла по городу — и тут навстречу ей парень. «Привет!» — говорит и начинает обнимать. Девушка растерялась: «Мы знакомы?».

— Да, конечно, — вспоминает Дмитрий, что тогда ответил, и рассказывает историю знакомства со своей стороны. — Прогуливаясь по городу, я заметил красивую девушку в красных брюках. Когда подошел поближе, вспомнил, что видел ее страничку в Instagram и даже дважды ей писал, но безответно. Я знал, ее зовут Надя, и решил, что изображу старого знакомого, и пока она переберет всех людей от садика до работы, может, завяжется разговор. В общем, пока она пыталась меня вспомнить, я попросил у нее номер и пригласил вечером пройтись. А дальше началась война: я пытался настроить мосты, но Надя меня отфутболивала.

Дима не сдавался. В stories в Instagram увидел название магазина Надиных родителей и стал каждый день туда заходить… чтобы поболтать. Время, говорит, у него было: он только вернулся из рейса, плюс увольнялся с одной фирмы и готовил документы в другую.

— Недели две или три он так ходил, каждый день, как на работу, — теперь со смехом рассказывает Надя. — Внешне он мне нравился, но, казалось, он такой несерьезный. С другой стороны, когда я понимала, насколько он настойчив, думала, может, я как-то неправильно на него смотрю. А потом был день, когда я приболела и работала в маске. Дима тогда пошутил, что, если мою маску надрезать в районе рта, то получится закидывать туда печеньки, как в копилку. Меня это так рассмешило, что я согласилась сходить с ним на свидание.

На свидание, опоздав на девять минут, Надя приехала на машине. Димина на тот момент стояла на штрафстоянке. Пара прогуливалась по главной улице Пинска и через одного встречала знакомых: то девушка своих, то парень. Разговор без конца перерывался, молодой человек понимал: свидание на грани провала, и второго шанса, скорее всего, у него не будет. В надежде спасти ситуацию Дмитрий предложил сменить геолокацию и рвануть, например, в Столин, где их никто не знает. Надежда согласилась.

— По дороге к машине стояла лавка с мороженым. Я спросила у Димы, хочет ли он мороженого, он ответил: «Давай». И вот подходит момент оплаты, и он мне: «Кто косячит (то есть, опаздывает), тот и платит», — смеется Надя. — Я открываю кошелек и понимаю: я забыла деньги, с собой у меня только пять рублей. Мороженое стоило 4.50. Выходит, на вечер у меня оставалось всего 50 копеек. И тут у меня сработало такое женское чувство: «Что значит, я плачу?», — говорю, а он смотрит на меня серьезно, и я понимаю: он не шутит. А сзади уже собирается толпа.

Надя рассчиталась. Договорились, что машину до Столина заправляет Дима. За рулем тоже он.

Фото: личный архив Надежды и Дмитрия Козловых

— Я добрый человек, но в тот вечер была очень злая. Шла и думала: «Ты столько дней за мной ходил, ни цветочка не подарил, даже за мороженое не заплатил. Как я вообще могла пойти на это свидание», — перечисляет переполнявшие ее тогда терзания Надежда. — А дальше, случилось то, что называют, искра пролетела. В дороге я случайно положила руку на подстаканник — и он свою. И меня словно током ударило. По телу пошли мурашки. Мы едем, он что-то рассказывает про свою жизнь, а я думаю: «Нет, только не он, я не хочу в него влюбляться». Наверное, моя интуиция мне тогда подсказала, что это мой человек, хоть мозг и отказывался в это верить.

— В Столине мы классно погуляли, — говорит Дмитрий. — После этого дня мы расставались только, когда я уезжал в рейсы.

В ноябре 2020-го ребята поженились.

«В рейсах я грустил без Нади, а когда приезжал домой на месяц отдыха, скучал без любимого дела»

Каждый раз, когда Дима уезжал работать, они с Надей очень скучали. По три-четыре часа в сутки «висели» на телефоне, а в рекордные дни — по восемь. А потом парень предложил девушке, съездить с ним в рейс «на экскурсию». Виза у Нади была, но, как только они собрались в дорогу, случился COVID-19, и страны стали закрываться.

— В рейсах я грустил без Нади, а когда приезжал домой на месяц отдыха, скучал без любимого дела. Ощущение было такое — хоть разорвись. Тогда мне и пришла идея, предложить Наде ездить со мной, — вспоминает Дмитрий, с чего все началось. — Когда наша совместная поездка сорвалась, я эту мысль озвучил.

Фото: Instagram Надежды Козловой

— Я люблю приключения и еще до знакомства с Димой много путешествовала по Европе. В Пинске у меня была довольно размеренная жизнь, поэтому, когда Дима мне предложил, открыть категории «С» и «Е», я согласилась, — слово за Надеждой. — Согласилась не потому что он мне навязал свою идею, а потому что для меня это стало возможностью испытать новый опыт, и быть рядом с любимым человеком.

В августе 2020-го Надя пошла учиться в пинский ДОСААФ. Говорит, занималась на ЗИЛах, которые были старше ее. В них механическая коробка передач, у девушки не всегда хватало сил, чтобы их переключать.

— Периодически, рассказывали преподаватели, женщины приходят к ним открывать категорию «С», но на тот момент из девушек я была одна. Мужчины-одногруппники, когда меня заметили, округлили глаза. Они меня поддерживали, но относились немного предвзято. А потом, увидев, как я заезжаю задом, делаю «диагоналку», и, оценив, что по городу я езжу лучше некоторых из них, стали со мной считаться. Вообще, как мне кажется, неважно за рулем — мужчина или женщина. Просто есть хороший водитель или плохой.

Фото: Instagram Надежды Козловой

«В фуре есть электричество, я взяла с собой утюжок для волос. А еще у меня есть маски, кремы, бальзамы — целый рюкзак, — рассказывает Надя про „салон красоты на колесах“. — Таможенник, кстати, во время досмотра смеялся надо мной: „Что это у вас такое в рюкзаке?“ „Косметика“, — ответила я. Он такой: „Не может быть, откройте“. Открываю — точно. Маникюр я тоже делаю сама. С собой у меня специальная лампа, гель. В дороге есть большие временные зазоры. Пожалуйста, делай». Фото: Instagram Надежды Козловой

На категорию «С» Надя сдала с первого раза, на «Е» — тоже. Сложнее учебы, рассказывает, было признаться родителям, что они с Димой задумали. Шутит, когда в ЗИЛе ездила по городу, смотрела по сторонам: только бы мама не увидела.

— У меня с родителями очень теплые отношения, я даже учиться в другой город не уезжала. А тут мне нужно было им сказать, что я хочу стать дальнобойщицей и ездить в рейсы. Я волновалась, подбирала слова, — делится переживаниями Надя и вспоминает, что мама отреагировала на новость с восторгом. — Сказала: «Ого, класс!». В итоге, я удивилась ситуации больше, чем она.

«Мы с Надей наслаждаемся дорогой, видами за окном и компанией друг друга»

В октябре Надя уже была с нужными правами, а в ноябре Дмитрий нашел для их семьи работу в одной из международных компаний. В неделю, рассказывают, на двоих они должны проезжать 4000 километров. Это, отмечает муж, немного. Были случаи, когда он сам за это же время 3500 километров накручивал.

Фото: личный архив Надежды и Дмитрия Козловых

В пятницу, 9 апреля, Козловы выехали из дома в Каунас (Литва), а оттуда в субботу отправились в рейс. Впереди у них шесть или восемь недель пути и порядка двадцати стран.

Их фура — их дом на колесах. Для уюта Надя купила в грузовик коврики, красивую посуду, подносы, полотенца и даже мультиварку. Дима взял с собой мангал. А еще вложили гимнастические резинки для занятий спортом.

— Надя, вам было не страшно так кардинально менять свою жизнь?

— Нет, у меня всегда есть страховка со стороны родителей и любимый человек рядом, — отвечает девушка. — К тому же, у нас нет цели заработать, мы хотим побыть вместе, получить новые впечатления. Это дает возможность получать удовольствие от того, что ты делаешь, и не концентрироваться на деньгах. При этом мы договорились, что в тот момент, когда мы решим стать родителями, я уйду.

Возможно, предполагает Дмитрий, к тому моменту вслед за женой он тоже попрощается с «дальнобоем» и снова попробует себя в бизнесе.

Фото: Instagram Дмитрия Козлова

— А пока мы с Надей наслаждаемся дорогой, видами за окном и компанией друг друга, — говорит муж. — До поездки мы задумались, а что будет, если в дороге мы устанем находиться вместе. А потом осеклись: как такое может быть? Этого не случится. Думаю, нам с Надей повезло: и я, и она, нашли себе для жизни человека, с которым вместе хорошо даже молчать. Нам просто комфортно от того, что мы есть друг у друга.

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