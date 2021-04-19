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В Турции министр стал добровольцем в испытании местной вакцины от коронавируса

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  • 19.04.2021, 13:03
В Турции министр стал добровольцем в испытании местной вакцины от коронавируса
Фото: Mustafa Varank/Facebook

Он принял участие в первой фазу испытаний препарата на людях.

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк стал добровольцем в испытании вакцины от коронавируса отечественного производства.

Как сообщает Hurriyet, он принял участие в первой фазу испытаний препарата на людях, пишет «Новое время».

Министр рассказал, что перед тем, как ему сделали вакцину, он прошел общее обследование состояния здоровья до прививки и практически не имел побочных симптомов после получения первой дозы вакцины. После введения препарата у него незначительно болела рука в месте укола.

По словам Варанка, на данный момент в Турции исследования проходят семь вакцин-кандидатов от коронавируса, все они находятся на разных этапах испытания.

В марте в Турции приступили к постепенному снятию карантинных ограничений, несмотря на обеспокоенность врачей по поводу роста заболеваемости COVID-19. В стране разрешили работу ресторанов, кафе и баров и вернули учеников в школы.

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