В Турции министр стал добровольцем в испытании местной вакцины от коронавируса 1 19.04.2021, 13:03

Фото: Mustafa Varank/Facebook

Он принял участие в первой фазу испытаний препарата на людях.

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк стал добровольцем в испытании вакцины от коронавируса отечественного производства.

Как сообщает Hurriyet, он принял участие в первой фазу испытаний препарата на людях, пишет «Новое время».

Министр рассказал, что перед тем, как ему сделали вакцину, он прошел общее обследование состояния здоровья до прививки и практически не имел побочных симптомов после получения первой дозы вакцины. После введения препарата у него незначительно болела рука в месте укола.

По словам Варанка, на данный момент в Турции исследования проходят семь вакцин-кандидатов от коронавируса, все они находятся на разных этапах испытания.

В марте в Турции приступили к постепенному снятию карантинных ограничений, несмотря на обеспокоенность врачей по поводу роста заболеваемости COVID-19. В стране разрешили работу ресторанов, кафе и баров и вернули учеников в школы.

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