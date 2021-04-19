Ответный удар по Воронежу Антон Орехъ

19.04.2021, 13:16

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Антон Орехъ

Перемены придут не снаружи, а изнутри.

Обычно, когда Америка, Евросоюз, англосаксы, японцы – вместе, по очереди, выборочно – вводят санкции против России, мы тут маленько ухмыляемся. Пропагандистам есть о чем позубоскалить. Депутатам это дает повод призвать к сплочению и попутно принять какие-то ассиметричные меры вместе с правительством.

Правительство вообще в беспроигрышной ситуации, потому что оно одинаково громко может говорить и о том, что нам все это нипочем и от санкций отечественным производителям даже лучше – а если что-то пойдет не так, то именно Запад можно будет обвинять в срыве наших планов.

Сподвижники Путина всегда могут рассчитывать на то, что любые их санкционные потери покроют за наш с вами счет.

Ну, а мы сами давно уже ничему не удивляемся и готовы принять все, что угодно. К тому же, поди, разбери, отчего мы снова затянули пояса – от санкций, или просто потому, что по-другому никогда и не бывало?

Очередной пакет ограничений, введенный Америкой, вызвал примерно ту же реакцию. По прошествии всего нескольких дней без шпаргалки даже трудно четко сформулировать, кого и как наказали. Какие-то военные сайты в рамках параноидальной идеи вмешательства в выборы, какие-то российские облигации… Ну, и включение в санкционные списки не только самих фигурантов, но и ближайшей их родни. Вот и до Вашингтона доперло, что у российских вождей есть любимые жены и дети, на которых не страшно оформить имущество и активы.

Но давайте еще раз попробуем для себя ясно определить, что такое санкции, пока все эти события окончательно не оказались погребены под чередой высылок дипломатов всеми и отовсюду, героическим прошлым Петрова и Боширова, а также совмещенным Посланием Путина и посыланием Путина на всероссийской акции сторонников Навального.

Санкции действительно не чувствительны для режима. Потому что позволяют ему самому перекладывать всю тяжесть последствий на обычных людей. А высшие чиновники, чекисты и прикормленные олигархи, если и пострадают, то в самую последнюю очередь. Санкции позволяют ускоренными темпами закручивать гайки и раскручивать истерию.

При этом Запад в странном положении. Он должен как-то реагировать на безобразия в России, но не готов порвать с Россией отношения. Потому что Россия – это, так или иначе, миллиардная торговля, углеводороды и т.п. И вообще, загонять русских в угол как-то страшновато. Запад не делал этого даже во времена Сталина и все последующие годы правления коммунистов. Так что история сводится к фестивалю каких-то полумер, суть которых, кроме специалистов, никто не понимает.

Хотя есть еще один любопытный момент. Какими бы ни были смешными западные санкции, ответные санкции еще смешнее. То есть они просто карикатурны. Потому что Россия в ответ не в состоянии нанести в принципе никакого ущерба. У иностранных чиновников здесь нет ни счетов, ни акций, ни поместий. Их дети не учатся в России, они не ведут здесь бизнес (может, за крайне редким исключением). Закрытие въезда для пары дюжин функционеров – это даже хуже, чем ничего, так как сразу видна вся скудность арсенала.

Однако в этот раз Кремль сумел найти действительно ударную ответную меру. Пускай это снова разновидность бомбежки Воронежа. Почти синхронно с американскими санкциями, прокуратура потребовала признать ФБК (и так уже считающийся иностранным агентом) вдобавок еще и экстремистской организацией. До сих пор Навальный повышал и повышал ставки, бросая все более и более громкие вызовы системе, и даже из колонии продолжал заставлять ее играть по своим правилам.

Теперь власть (а просьбу прокуроров, конечно, удовлетворят) фактически намерена запретить оппозиционную деятельность, которая на 99% крутится вокруг Навального и его структур. И хотя судят и сажают Алексея за всякую лабуду, но при этом постоянно говорят о нем, как о марионетке США и американском проекте. Вот и получается «ответный удар». Не имея возможности нанести ущерб непосредственно американцам, Кремль громит тех, кого Штаты явно морально поддерживают и из-за которых, собственно, санкции во многом и вводят.

И это, к тому же, и встречный вызов. Ведь после признания ФБК экстремистской организацией, под уголовное преследование попадут десятки активистов Фонда, а потенциальными зэками станут десятки тысяч жертвователей донатов. И если маховик репрессий действительно раскрутится до рекордных масштабов – как поступят Америка с Европой? Расширят санкционные списки еще на десяток имен и запретят еще пяток пригожинских или ГРУ-шных сайтов?

Впрочем, те, кто ждут настоящих перемен в России, должны понимать, что перемены случатся совершенно точно не потому, что Путин испугается каких-то заграничных ограничений и поднимет руки кверху. Перемены придут не снаружи, а изнутри. И зависят они от нас самих. Все зло и все добро делаем мы сами. А то, что «заграница нам поможет — Запад с нами!» — не более чем моральный бонус.

Антон Орех, «МБХ Медиа»

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