Мнение: Давайте просто забудем о Лукашенко 15 19.04.2021, 13:23

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фото: nn.by

Неужели никто так и не понял, зачем усатый придумал историю с покушением?

Как считает читатель Telegram-канала «Баста!», ответ лежит прямо на поверхности:

— Потому что о нем забыли все. Весь мир его не воспринимает, о нем перестали писать Telegram-каналы, та же Россия стала меньше о нем упоминать.

Чтобы как-то напомнить о себе, была придумана эта история. Смотрите, о нем третий день подряд говорят в Беларуси, в России тоже по всем новостям, даже Америка упомянула в опровержении своего участия, далее Польша и Украина… Все блогеры и журналисты.

Все знают, что это бред, но ведь ему главное обсуждение! Чтобы о нем помнили, чтобы хоть как-то себя легитимизировать. Для этого он посеял интригу с «декретом, над которым думал 26 лет». Для него нет ничего хуже игнорирования. Это вам подтвердит любой психолог, что людям с похожим диагнозом (мозаичная психопатия) нужно постоянно быть в центре внимания. Он этим жил и живет.

Давайте просто забудем о нем. Давайте создавать контент из того, чего мы достигли, как далеко мы пришли и какая чудесная страна у нас будет уже совсем скоро.

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