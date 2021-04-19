Старое-новое дело «Петрова» и «Боширова» 3 19.04.2021, 13:38

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Все подробности громкого дипскандала между ЕС и Россией из-за взрывов боеприпасов в Чехии.

В минувшие выходные, 17−18 апреля, между ЕС и Россией грянул новый крупный дипломатический скандал. Поводом для него стало расследование властей Чехии о взрывах на складах боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. В причастности к ним уличили Александра Мишкина и Анатолия Чепигу — солсберийских «звезд» спецслужб РФ.

Тогда погибли двое граждан Чехии, а теперь Прага и Москва взаимно высылают по два десятка дипломатов.

Сайт «Новое время» собрал все подробности резонансной истории, объединившей в себе трагические взрывы на складах боеприпасов в Чехии семилетней давности, войну Украины с РФ, два отравления Новичком и дуэт «Петрова-Боширова» — самых известных агентов ГРУ, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери (2018).

Взрывы на складах в чешском Врбетице в 2014 году: что это за история

Врбетице — небольшой поселок на несколько сотен жителей в чешском округе Злин, на восточной границе Чехии со Словакией.

В его окрестностях находятся склады боеприпасов государственного оборонного предприятия Чехии Vojenský technický ústav. По состоянию на 2014-й год их арендовали частные компании, в т. ч. чешская Imex Group, занимавшаяся торговлей оружием и зарегистрированная в городе Острава. На арендованных ею складах во Врбетице хранились боеприпасы, оружие и другие товары.

Тогда чешские СМИ писали, что эта территория включала в себя до 40 объектов, боеприпасы хранились в 10 из них: от стрелкового оружия пехоты и противотанкового ручного оружия до артиллерийских боеприпасов и авиабомб.

16 октября 2014 года на одном из складов (№ 16), где хранились до 50 тонн боеприпасов, произошел взрыв, который спровоцировал масштабный пожар. На месте погибли двое граждан Чехии, сотрудники компании Imex Group. Боеприпасы разлетались на расстояние до 800 метров от эпицентра взрыва, спасателям и пожарным пришлось эвакуировать местное население.

Сразу же после взрыва вывезли работников складов, жителей близлежащей деревни Влаховице, школьников из города Славичин. В последующие дни эвакуировали еще около 400 человек: жителей деревень Липова, Влаховице и промышленной зоны под Славичином. Несколько дней в районе катастрофы продолжались неконтролируемые взрывы, и лишь к концу октября полиция объявила район достаточно безопасным, чтобы вывезти с разрушенных складов остатки боеприпасов (около 7 тыс. тонн).

These are pictures from the scene of 2014 explosion by @PolicieCZ (Czech Police Dpt) from #Vrbetice, #CzechRepublic pic.twitter.com/WW0uIw5RjV — Filip Horký (@FilipHorky) April 17, 2021

Всего через полтора месяца, 3 декабря 2014-го, прогремел новый взрыв еще на одном здешнем складе (№ 12), где хранились до 100 тонн боеприпасов. Он находился в 1,2 км от эпицентра первого взрыва. В этот раз никто не погиб, но из окрестных населенных пунктов эвакуировали 430 человек. Тогда же юристы Imex Group утверждали, что взрыв на этом складе, где хранились артиллерийские боеприпасы и стрелковое оружие, не мог случиться самопроизвольно.

Лишь в октябре 2020 года чешские правоохранители заявили о том, что закончили основной этап очистки района взрывов в округе Злин. В том же сообщении шестилетняя операция была названа самой крупной, длительной и дорогой для полиции в новейшей истории Чешской Республики. В ней приняли участие тысячи пожарных, сотрудников полиции и спасателей, работы стоили более 1 млрд крон.

«В ближайшие десятилетия в этой области […] еще будут [находить] боеприпасы. Ни один профессионал не может уйти отсюда и сказать, что мы вычистили всю территорию на 100%», — признал начальник районной полиции Яромир Ткадлечек, который был командиром операции.

Громкие разоблачения: что удалось выяснить властям Чехии о причастности «Петрова» и «Боширова» к инциденту

Неожиданные подробности этой истории всплыли почти семь лет спустя. В субботу, 17 апреля 2021 года, власти Чехии сообщили, что взрывы на складах во Врбетице с высокой долей вероятности организовали агенты российских спецслужб. Причем подозревают в этом успевших «прославиться» на весь мир офицеров ГРУ — Александра Мишкина («Александра Петрова») и Анатолия Чепигу («Руслана Боширова»), исполнителей покушения на Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Теперь Чехия объявила их обоих в розыск.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

О таких итогах расследования на срочной совместной пресс-конференции 17 апреля объявили чешский вице-премьер Ян Гамачек (он же глава МВД и исполняющий обязанности главы МИД Чехии) и премьер-министр страны Андрей Бабиш.

В связи с этим Чехия решила выслать из страны 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которых чешские власти идентифицировали как «офицеров российских спецслужб СВР и ГРУ». На выезд из страны им дали 48 часов.

Вице-премьер Ян Гамачек констатировал, что этот шаг станет ударом по отношениям РФ и Чехии, но заявил, что Прага вынуждена действовать таким образом. «Мы оказались в той же ситуации, что и Великобритания при попытке отравления [Сергея и Юлии Скрипалей] в Солсбери в 2018 году», — заявил Гамачек. Он также вызвал российского посла в Чехии Александра Змеевского и сообщил ему о высылке дипломатов.

Подробности о расследовании рассказало чешское издание Respekt. Несколько лет над этим делом работали чешская полиция (ее Национальный центр по борьбе с организованной преступностью) вместе со службой контрразведки BIS и региональной прокуратурой Брно. Существенно продвинуться им удалось в прошлом году на основе «новой информации», уточняет Respekt, а две недели назад дело обсуждал правительственный комитет по разведке.

Чешская полиция выяснила, что 11 октября 2014-го (за несколько дней до первого взрыва) российские агенты прибыли в Чехию регулярным рейсом Аэрофлота из Москвы. Границу они пересекли как «Руслан Боширов» и «Александр Петров» — документы на эти же вымышленные имена оба использовали и в 2018 году, когда отравили Новичком Сергея и Юлию Скрипалей в британском Солсбери.

Они приехали, чтобы посетить склады боеприпасов в Врбетице с некой «деловой» целью. Для этого, согласно процедуре, оба были обязаны заранее отправить заявку администраторам компании-распорядителя объекта, уточнить сроки визита и предоставить копии паспортов. Для этого «Боширов» и «Петров» использовали новые подставные имена — они отправили копии документов на имя Руслана Табарова (паспорт Таджикистана) и Николая Попа (паспорт Молдовы). Фотографии совпадали со снимками Чепиги и Мишкина, а вот метаданные электронной почты, с которой прислали паспорта, были «зачищены».

Разрешение на посещение складов им выдали на период 13−17 октября 2014 года. Именно в этот промежуток (16 октября) произошел первый взрыв в Врбетице.

После прилета из Москвы пара российских спецагентов провела короткое время в Праге, после чего Чепига и Мишкин уехали в северную Моравию, остановившись в небольшом отеле в городе Острава. Чешская полиция пока не располагает прямыми доказательствами того, что мужчины побывали на территории оружейных складов физически, но считают эту гипотезу в высшей степени вероятной, пишет Respekt. Оба покинули Чехию в день взрыва на складах, 16 октября: они улетели в Австрию, откуда вылетели обратно в Москву.

Дополнительную информацию приводит чешское издание Lidovky. Его источник в спецслужбах Чехии рассказал, что детективам удалось распознать на видео с камер наблюдения именно российских агентов «Петрова» и «Боширова».

"Появился кадр с камер, и в прошлом году кто-то умный сказал, что где-то уже видел эту пару", — рассказал изданию источник. По его информации, агенты РФ проникли на склады 15 октября и заложили там взрывное устройство.

На пресс-конференции 17 апреля 2021 года чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что власти страны располагают «однозначными уликами», которые указывают на «причастность офицеров российской военной разведки ГРУ, а именно ее подразделения 29155 [специализируется на зарубежных операциях — прим.ред.], ко взрыву боеприпасов во Врбетице».

«Был причинен огромный материальный ущерб, возникла серьезная угроза для многих жителей, но, прежде всего, погибли два наших гражданина — ни в чем не повинные отцы семейств», — напомнил Бабиш о событиях 2014 года.

По его словам, о громки итогах расследования правительство Чехии подробно информировало президента страны Милоша Земана. «Президент выразил нам абсолютную поддержку. Данное дело и далее расследуют компетентные органы. Чехия — суверенное государство и обязана реагировать на этот беспрецедентный факт должным образом», — подчеркнул Бабиш.

При чем здесь Украина, болгарин Емельян Гебрев и еще одно отравление Новичком

Важнейшая часть версии чешского следствия — гипотеза о том, что агентов ГРУ в Чехии интересовал вероятно предназначенный для Украины груз оружия, который в дни их визита как раз разгружали в Врбетице. В его закупке и предполагаемых поставках в Украину участвовал болгарский предприниматель Емельян Гебрев, чья компания Emco специализировалась на продаже оружия в разные страны.

Его имя известно миру в связи с тем, что в 2015 году Гебрев стал жертвой попытки отравления нервно-паралитическим ядом Новичок -тем самым, которым позже отравили Скрипалей и Алексея Навального. В апреле 2015 года Гебрев почувствовал себя плохо на ужине, который его компания устроила для деловых партнеров в Софии, столице Болгарии. Недомогание также почувствовали его сын, Христо Гебрев, и один из топ-менеджеров компании (не присутствовал на приеме).

Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления. Около месяца Емельян Гебрев провел в коме, но ему удалось выжить. В его организме обнаружили следы фосфорорганических соединений, подпадающих под запрет на использование химического оружия. Образцы исследовали в финской лаборатории Verifin, однако позже они загадочно исчезли оттуда. Из-за этого расследование дела в Болгарии пришлось приостановить, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat. По версии болгарского следствия, яд могли нанести на дверные ручки машин пострадавших на подземной парковке. В этом Болгария подозревает двух российских граждан, связанных с ГРУ.

Взрывы в Чехии произошли осенью 2014-го, за полгода до отравления Гебрева. «Судя по всему, он поставлял оружие Украине», — пишет чешское издание Respect, напоминая, что тогда война России с Украиной длилась лишь считанные месяцы и была в горячей фазе.

Чешская полиция предполагает, что взрывы были внеплановым провалом российских агентов — на самом деле предполагалось, что партию оружию взорвут позже, «во время транспортировки оружия в другую страну», пояснил источник Respect.

Эту версию подтвердил и глава МВД Чехии Ян Гамачек. По его словам, российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию.

Тот факт, что устройство взорвалось раньше времени, подтвердил и близкий к следствию источник издания Lidovky.

«Они заложили туда взрывчатку. Ловушка была устроена для клиентов из-за рубежа, но, вероятно, взорвалась раньше. Вероятно, они хотели убить кого-то, кому предназначалось оружие. Это следственная версия», — заявил собеседник издания.

Заложенное взрывное устройство пока так и не было найдено, поскольку район складов под Врбетице был полностью разрушен взрывами и пожаром, уточняют чешские СМИ.

Новый масштабный дипскандал: реакция Чехии, стран Запада, Украины — и ответ России

Взрывы почти семилетней давности спровоцировали новый взрыв — дипломатический. Чехия не ограничилась высылкой 18 российских дипломатов, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Прага отменила визит вице-премьера Яна Гамачека в Москву, запланированный на 19 апреля (планировалось обсуждение закупок Чехией российской вакцины от коронавируса Спутник V).

А министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявил, что российскую компанию Росатом теперь исключат из участия в тендере на строительство нового блока на чешской АЭС Дукованы.

Кроме того, Чехия официально обратилась за поддержкой к странам Евросоюза и НАТО — их уведомили о результатах громкого расследования. «Мы обязательно поговорим об этом на следующем заседании Совета [ЕС]», — пообещал чешский премьер Бабиш.

Еще более оперативно скандал вокруг событий в Врбетице обсудят на уровне глав МИД ЕС — они соберутся на заседание сегодня, 19 апреля.

Власти Чехии также обещают рассекретить материалы о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м году. В понедельник, 19 апреля, досье покажут вначале всем членам правительства Чехии, а вскоре и обнародуют для общественности.

Поддержку действиям Чехии уже выразили многие западные страны, в числе которых — США. «США поддерживают Чешскую Республику в ее решительном ответе на подрывные действия России на чешской земле. Мы должны действовать твердо в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру наших союзников и партнеров», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

В поддержку Чехии выступила и Великобритания — страна, впервые раскрывшая миру личности «Боширова» и «Петрова». Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что чешским властям удалось разоблачить, «насколько далеко готовы пойти российские спецслужбы в своих попытках провести опасные и злонамеренные операции в Европе». Он также поддержал версию о том, что за отравлением в Солсбери и взрывами в Чехии стоит одно и то же подразделение ГРУ.

«Этот случай [взрывы под Врбетице] демонстрирует модель поведения Москвы, и за ним последовала атака с использование Новичка в Солсбери, — добавил Рааб. — Мы как никогда полны решимости и приверженности привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери, и высоко оцениваем действия чешских властей, которые делают то же самое».

Россия же в ответ назвала действия Чехии «беспрецедентными», а причину высылки — причастность российских спецслужб к взрывам складов с боеприпасами в Врбетице в 2014 году — «голословной и надуманной».

«Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами», — заявил МИД РФ в своем заявлении. Его спикер Мария Захарова традиционно позволила себе менее дипломатичную лексику: «Праге хорошо известно, что последует за подобными «фокусами», — заявила Захарова.

Уже на следующий день после разоблачений в Чехии, 18 апреля, Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть РФ в течение ближайших суток, до конца 19 апреля.

Перед этим в МИД РФ экстренно вызвали посла Чехии в России Витезслава Пивонька. На этой встрече ему объявили об ответных мерах.

«Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге», — заявили в МИД РФ.

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