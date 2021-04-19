закрыть
19 апреля 2021, понедельник, 15:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь накрыла эпидемия мошенничества в Сети

14
  • 19.04.2021, 13:36
  • 3,498
Беларусь накрыла эпидемия мошенничества в Сети

Мошенники прикидываются сотрудниками банков.

За 3 месяца этого года только в Витебской области возбуждено 583 уголовных дела за хищение денег с помощью компьютерной техники. В прошлом году за такой же срок было только 185 дел. Белорусам звонят и пишут в мессенджерах мошенники, которые прикидываются сотрудниками банков и выманивают реквизиты платежных карт, пишет «Онлайнер».

Как сообщают в УСК по Витебской области, в феврале таким образом у 67-летней жительницы Новополоцка увели более 62 000 рублей. Ей позвонили через Viber неизвестные, которые представились банковскими сотрудниками. Испугали тем, что с банковских карт женщины кто-то пытается снять деньги. Часовая беседа закончилась тем, что потерпевшая передала мошенникам реквизиты доступа в интернет-банкинг. С карт женщины, с ее валютного депозита сняли все деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит переходить по подозрительным ссылкам, нужно платить в интернете только на проверенных ресурсах и никому не передавать данные своих карт. А детям стоит донести эту информацию до своих родителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў