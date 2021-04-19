Польша хочет с 10 мая предложить вакцинацию всем взрослым 19.04.2021, 13:54

На данный момент в стране вакцинировано 8 893 076 человек.

Власти планируют до 10 мая начать запись на прививки для всех желающих от 18 лет.

Как стало известно сайту Charter97.org из брифинга премьера-министра Матеуша Моравецкого, всего на территории Польши планируется открыть до 600 пунктов массовой вакцинации.

«До 10 мая мы хотим, чтобы каждый гражданин старше 18 лет, мог получить электронное направление и, начиная с 10 мая, мог записаться на прививку, чтобы позже до августа, а мы надеемся, что это может быть даже раньше, это зависит от количества вакцин, поступающих в Польшу, каждый гражданин мог бы вакцинироваться, если захочет», — сказал Матеуш Моравецкий.

20 апреля будут представлены даты регистрации на прививки от коронавируса для граждан отдельных возрастных групп.

На данный момент в Польше вакцинировано 8 893 076 человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».