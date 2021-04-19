Шойгу и его подопечное ГРУ продолжают дарить России все больше проблем 1 Александр Коваленко, sprotyv.info

19.04.2021, 14:19

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Как отреагирует НАТО, ЕС, ООН и вообще прогрессивная мировая общественность на эти акции России?

Намедни чешские СМИ опубликовали в открытом доступе копии поддельных паспортов граждан Республики Молдова и Таджикистана, под которыми сотрудники ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) Чепига и Мишкин (они же Баширов и Петров) заехали в Чехию для проведения диверсии на складах с оружием в 2014 году.

Данный факт лишь подтверждает озвученную ранее чешскими спецслужбами информацию о том, что эти два персонажа причастны к взрывам на складах боеприпасов в Врбетицах, в результате которых погибли два человека и был причинен ущерб на сотни миллионов крон.

Что важно понимать, данные персонажи, которые стали известны в первую очередь благодаря провальной попытке отравления Скрипалей в Солсбери, имеют отношение и к ряду других спецопераций, которые проводились на территории ЕС и непосредственно в странах членах НАТО.

И, что еще важнее всего – одобрение проведения таких спецопераций ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) выдает высшее военно-политическое руководство России. То есть, Сергей Шойгу и Путин, имели прямое отношение к одобрению совершения террористического акта на территории Чехии. Напомню, что Чехия — страна член НАТО.

Аналогично и ликвидация гражданина ЕС на территории другой страны НАТО — Болгарии, Емельяна Гебрева. Попытка ликвидации Скрипалей в Великобритании. Эти убийства так же получали одобрение и мало чем отличаются от уничтожения гражданского авиалайнера МН-17, в результате которого погибли так же сотни граждан ЕС и других стран.

Не оставим без внимания и ряд других акций на плацдарме Европейского союза, среди которых поддержка сепаратистского референдума в Каталонии.

В 2017 году министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль заявила, что каталонские сепаратисты получали серьезную поддержку со стороны Российской Федерации. В частности, Россия поддерживала референдум на информационном уровне, осуществляя масштабные рассылки, рекламные компании и наводнила социальные сети Twitter, Facebook и другие интернет-ресурсы ботами, поддерживающими псевдо-референдум.

А в 2018 году Национальный криптологический центр CCN подчиняющийся Национальному центру разведки Испании и ответственный за защиту ресурсов государственных администраций от кибератак, опубликовал в официальном отчете факты российского вмешательства в каталонский кризис.

Но до Каталонии был провалившийся переворот в Черногории, курировали которым агенты ГУ ГШ ВС РФ, а после – протесты “Желтых жилетов” во Франции.

Перечислять можно до бесконечности и буквально вчера я это сделал в материале «Россия – угроза международного масштаба». Но, сейчас я бы хотел задаться другим вопросом.

Интересно… Как называются две диверсии на территории страны НАТО и попытка диверсии на территории еще одной, со стороны военной разведки другой страны и по приказу высшего военно-политического руководства этого государства? А если не две, а больше? А если это уже не единичные случаи, а системная работа против стран членов альянса?

Как отреагирует НАТО, ЕС, ООН и вообще прогрессивная мировая общественность на эти акции России?

И что самое главное, возможно, с учетом нового скандала, с облажавшимся в который раз ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), ведь раскрытая спецоперация, пускай и выполненная, но это все равно – провал, приобретающего международный масштаб, Игорю Костюкову следует лучше следить за своим здоровьем. А то получится как с двумя его предшественниками после «непродолжительной болезни»…

Наблюдаем!

Александр Коваленко, sprotyv.info

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