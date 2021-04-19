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Два миллиардера разбогатели на $13 миллиардов за неделю

  • 19.04.2021, 14:36
Два миллиардера разбогатели на $13 миллиардов за неделю

Акции одного предпринимателя достигли рекордного значения.

Индекс S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне в пятницу, 16 апреля, четвертую неделю подряд, увеличив состояние большинства самых богатых людей мира. Больше всех разбогатели основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск, а также глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, пишет Forbes (перевод rbc.ru).

Состояние каждого, по подсчетам издания, за неделю выросло примерно на $13 млрд. Во вторник Маск за день стал богаче на $12,3 млрд и переместился на второе место в списке самых богатых людей мира, однако Арно обогнал его в пятницу, вернув себе второе место в рейтинге. Сейчас состояние главы LVMH оценивается в $181,7 млрд, Маска — в $179,7 млрд. Первое место по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $197,8 млрд.

Акции LVMH за неделю выросли на 7,8% и достигли рекордного значения. Инвесторы ожидают от компании высоких продаж и одобрительно оценивают новые приобретения и партнерства, пишет Forbes. В частности, речь идет о покупке ювелирного бренда Tiffany & Co. за $15,8 млрд.

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