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Педагогов из Витебска заставляют покупать лотерейные билеты и не только

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  • 19.04.2021, 14:47
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Педагогов из Витебска заставляют покупать лотерейные билеты и не только

Разнообразие «поборов» поражает.

Воспитатели из Витебска жалуются на «поборы» на различные нужды: то на субботники, то в Фонд мира, на Красный Крест, подписка на госгазеты… «Но тренд этого сезона — добровольно-принудительная покупка лотерей», — рассказывают tut.by педагоги.

— Пришел в садик человек и говорит: «Сдавайте деньги на лотерею — по рублю». Как называется лотерея, сколько стоит билет, отдадут ли мне его, когда розыгрыш — ничего не знает. Да и билетов еще нет. Говорят: «Билеты еще не закуплены, мы пока только собираем деньги, но они будут позже», — рассказывает Елена (имя изменено), воспитатель одного из витебских детсадов.

Педагог говорит, что «пришлось-таки сдать рубль»:

— Но при этом мы нигде не расписывались. Многие даже уже ни о чем и не спрашивают и не возмущаются: за столько лет это уже настолько вошло в привычку, что человек просто отдает деньги — и все.

Попытать счастья в игре работников этого сада просили и раньше — это была лотерея «Придвинье».

— Но это происходило не так часто. А сейчас постоянно какие-то сборы: то на подписку на госиздания — по 5 или 6 рублей, то на Красный Крест, то в Фонд мира — чаще всего по рублю, то на «Славянский базар» — кажется, по 5 рублей. А сейчас вот, в апреле, собирали на субботник и на эту странную лотерею, на которую еще даже нет билетов.

На субботник, который прошел по всей стране 17 апреля, в этом садике скидывались по 3,5 рубля.

Зарплата Елены составляет в среднем 600 рублей.

Еще одна воспитательница из Витебска, Татьяна (имя изменено), рассказывает, что лотереи их просят купить «не каждый месяц, но периодически».

— И тогда хочешь-не хочешь — бери. Уговаривают: мол, а вдруг выиграешь? Если отвечаешь, что мне не надо, я никогда не выигрываю, говорят напрямую: «Нужно взять, поддержать эту инициативу». Ну и отдаешь этот рубль-полтора. А тебе на руки — билет. Но за все время я еще ни разу ничего не выиграла, — смеется женщина. — Насколько я знаю, ни разу не повезло и никому из коллег.

На подписку на госгазеты в этом детсаду собирали в последний раз, перед Новым годом, по 35 рублей.

— На предприятии у мужа на подписку собирали по 5 рублей. А у него зарплата выше моей.

На субботник в этот раз Татьяна сдала 4 рубля.

— А вот знакомый с фабрики «Марко» сдал на субботник всего 50 копеек.

Педагог рассказывает, что регулярно у них собирают деньги «в помощь Красному Кресту и ОСВОДу — но это по мелочи: от 50 копеек до 1,5 рубля».

Что говорят в отделах образования

В отделе по образованию Витебского горисполкома сообщили, что «никто из сотрудников нам не жаловался, что его заставляют покупать лотерейные билеты».

В этом же заверили и в отделе по образованию администрации Октябрьского района Витебска:

— Таких обращений от педагогических работников, что кто-то приходит в учреждение образование и предлагает купить лотерейный билет, в отдел не поступало. Более того, у нас сегодня исключен доступ посторонних лиц в учреждения образования. Это связано с профилактикой распространения коронавируса и с инструкцией о пропускном режиме.

Лотерея «Придвинье» проводится в Витебской области. Ее учредитель — облисполком.

Лотерею проводят, чтобы получить дополнительные средства на покупку спортивного оборудования и инвентаря для учреждений образования области. Призовой фонд наполовину формируется от продажи билетов.

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