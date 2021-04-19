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Süddeutsche: Через 35 лет после Чернобыля по Баварии все еще бегают радиоактивные кабаны

  • 19.04.2021, 14:53
Süddeutsche: Через 35 лет после Чернобыля по Баварии все еще бегают радиоактивные кабаны

Немецкие чиновники пытаются не допустить попадания радиоактивного мяса на рынки.

Скоро исполнится 35 лет после аварии на одном из реакторов Чернобыльской АЭС. Но дикие кабаны в некоторых частях Баварии до сих пор заражены радиацией из электростанции в Украине.

Как пояснили в Баварской охотничьей ассоциации, вся причина в повадках диких животных. Ведь кабаны находят себе пищу в основном на земле, - пишет Süddeutsche Zeitung (перевод – unian.net).

Эксперты говорят, что очень часто уровень радиации у баварских кабанов превышает 600 беккерелей на килограмм (бк/кг). Баварская ассоциация руководит 124 станциями для проведения замеров в регионе. Такой контроль радиации позволяет не допустить попадания зараженного мяса на рынок. Обнаруженное радиоактивное мясо утилизируют соответствующим образом. Охотники могут подать заявку на компенсацию в федеральные органы власти.

26 апреля 1986 года четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС взорвался. Это была крупнейшая в истории катастрофа в ядерной энергетике до сих пор. Тысячи людей погибли и были ранены.

Зараженный радиацией регион вокруг Чернобыльской АЭС был закрыт, тысячи людей принудительно эвакуировали. Осадки и ветер привели к заражению юга Баварии, а именно части Швабии, Баварского леса, а также частей Верхнего Пфальца и Верхней Франконии.

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