Переключение тумблера 4 Аркадий Бабченко

19.04.2021, 15:10

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Аркадий Бабченко

Европа, наконец, начинает понимать.

Вообще, конечно, вот так посмотришь, что всплывает в последнее время, и волосы немножечко так начинают дыбом шевелиться. Взрывы складов в Чехии как-то прошли мимо меня. На войне войны я этого не заметил. А, извините, на секундочку, пятьдесят тонн! Этого достаточно, чтобы стереть дотла город, ну размером с Иловайск, наверное.

Давайте прибавим к этому только то, что вот осталось в голове, без Гугления. Попытка переворота в Черногории, замешивание в это Сербии, постройка баз ГРУ в Швейцарии, отравление Гебрева, просто волна отравлений всех и вся в России, волна взрывов складов в Украине, убийство журналистов в ЦАР, ЧВК Вагнера в Судане, в Мозамбике, где там они еще, полностью Сирия со всем комплектом с теми же убийствами с отрезанием головы и рук, Ливия, Венесуэла, вмешательство в выборы в США и раскачивание ситуации там, попытки убийства сорока журналистов в Украине и я как пробный шар, Березовский, Литвиненко, Патаркацишвили, и Солсберетский шпиль на верху всего этого, как вишенка.

Я думаю, что это примерно одна десятая из того, что просто осталось в голове.

И вот как подумаешь, какую активность развели эти деятели, что это самый натуральный Рейх, который тратит невероятное количество денег на усиление своего влияния во всем мире, а попросту говоря, прямыми словами - банально захват всего мира, да-да, именно захват, гибридный, но - захват - как они убивают везде и вся, травят, взрывают, строят какие-то операции, перевороты…

Эти люди, поехавшие головой на идее нового Рейха, с их деньгами, волей, энергией, желанием, активностью и отсутствием тормозов могли бы наворотить невероятного. Страшных вещей.

И нас спасает только их такой же безграничный абсолютный идиотизм.

Только то, что их Джеймсы Бонды - это Мишкин и Чепига. Два абсолютных идиота. Ну, вот сферических просто.

И других, слава богу, там быть не может. Не может эта система построить умное ГРУ с умной внешней разведкой.

То есть, собственно, у комитетчиков только ГРУ и может быть. Ми-5 и ЦРУ они построить не в состоянии.

Просто не пойдет никакой умный Джеймс Бонд работать к ним с такими целями.

Иначе нам всем уже тазик с крышкой.

Вот вы все говорите про рациональность. Про то, что Путину невыгодно начинать новую войну.

Назовите мне хоть что-то из вышеперчисленного, что Путину было выгодно и рационально? Вот хоть один пункт? Вот даже не из этого списка? Присоединение Донбасса, аннексия Крыма и потеря из-за этого всей Украины? Почто построить "Севпоток" и отравить Навального? Добиться, наконец, признания "Спутника" и тут же впарить Словакии шмурдяк под его маркой? Заполучить Земана, наилояльнейшего пьяницу во всей Европе, протолкнуть ему тот же "Спутник" и просрать все Чепчигами?

Я просто представляю, какая внутренняя борьба была в черепной коробке у Милоша, как он пытался найти хоть какие-то ходы, чтобы не высылать 18 дипломатов и не объявлять братьев Мишкиных в розыск - но ведь невозможно же даже ему! Чехия сейчас в полном шоке. Просто в полном.

Да, журналисты пишут, что в Чехии закладывалась взрывчатка, а сами взрывы должны быть не в Чехии. Но они и "Боинг" сбивать не хотели. А сбили. И взорвали. Идиотизм в очередной раз спас Европу. Вышло так, как не могло и не выйти. Сам факт закладки взрывчатки с использованиям дружественного режима у него за спиной - ну это как просто взять и на**ать твоему сателлиту в суп. А потом удивляться.

Хоть что-то рациональное, разумное, объяснимое, ненелогичное?

Хоть что-то? Хоть один пример?

И так во всем.

И слава богу, Европа, наконец, начинает понимать. Наконец, до нее начинает доходить. Даже до Земана. Наконец, они начинают понимать, что имеют дело - даже не с Ираном, нет. Те-то как раз последовательны в своем сумасшествии и предсказуемы.

С обезьяной с гранатой. И не где-то там в аравийских пустынях за морями, а в самой Европе. На ее границах.

И граната эта ядерная.

И начинает принимать меры. Сейчас, подождите, очередной шок схлынет, и очередные меры будут. И речь даже уже не о санкциях. Речь о полностью изменившемся векторе осознания страны. О переключенном тумблере. О понимании того, что такое Россия, чем она является и чего хочет.

И санкции, которые будут - а они будут - это уже всего лишь поплавок. Так, лишь то, что видно на поверхности.

А под поверхностью будет осознание того, что Россия должна быть вычеркнута из мира первых стран. Что она должна быть за перебритом. С забором и крокодилами.

Да-да, именно это будет теперь новым мировосприятием Европы.

Вслух этого никто не скажет, и действий, направленных именно на это напрямую, не будет, но по молчаливому консенсусу все действия будут направленны теперь на это.

Польша вон отозвала лицензию у двух своих судов, участвовавших в постройке "Северного Потока". У своих. На себя санкции наложила. Чтобы Россия не смогла дотянуть. Сами пойдем на сознательный экономический урон - но чтобы у этих ничего не вышло. Это важнее.

И так будет теперь во всем мире.

Британский флот в Черном море?

Это теперь новая реальность.

Здравствуй, Вова.

А их теперь будет двое. Батька, который рассказывает, как ЦРУ завербовала литературоведа и адвоката для его убийства в погребе в сакральный день Девятого Мая, и такой же уехавший головой Недофюрер в бункере, в бетонированном погребе, ополчившийся на весь мир, арестовывающий консула Украины по обвинению в другом заговоре и в открытую уже готовый воевать со всей Европой и Америкой вместе.

Ну, в добрый путь, ребятки. В добрый путь.

Спросите еще одного мужика из погреба. Саддамом звали.

И еще одного из канализации.

Муаммаром кличут.

Но. Что мне нравится во всем этом фонтане безумного дерьма.

А вы заметили, как изменилась риторика Украины?

Тихо, совершенно неприметно, по маленькому-маленькому шажочку, но консенсус украинского общества за семь лет проделал огромный путь. Во внутренних срамах этого не видно. Но если отвлечься от них, результат поражает.

Вспомните. Как было тогда.

И как сейчас.

Больше нет НИ ОДНОГО СЛОВА о том, что лучше с Россией. Больше нет никаких полоумных, зовущих Путина. Больше нет никаких орков в Одессе. Больше никто не устраивает антимайданов. Нет ни одного Гепы на сцене в Харькове с колорадкой. Слова "Новороссия" не существует вообще, в принципе.

Никто. Нигде. Ни слова. Не говорит. Про Россию.

Все. Проехали.

Украинское общество образовалось.

Более того, оно не просто образовалось - оно устоялось, выработало осадков, который опустился на дно - да, он там еще где-то есть, плавает на дне, и подлянок попробует сделать по мере возможности, или как минимум будет равнодушен - но в общественном дискурсе, в общественном договоре он не играет уже никакой роли.

А договор этот выработался предельно четкий: Украина - это Украина.

Все. Точка.

И возврата этому квантовому скачку на обратные позиции больше нет.

Как Польша стала Польшей в 1794 году, так Украина стала Украиной в 2014.

Нет больше никаких метаний. Нет больше никаких споров. Нет больше никаких полоумных.

Украина спокойно, абсолютно естественно, как что-то теперь само собой разумеющееся, готовится к отражению атаки и защите себя, своего суверенитета и своей независимости.

Все. Точка кристаллизации пройдена и здесь.

Нация родилась.

Нация состоялась.

Слава Украине!

Зберігати спокій і чистити кулемет. Сколько раз эта фраза была произнесена за эти семь лет.

Теперь она стала самым натуральным девизом страны.

По которому она теперь и живет.

И мне кажется, это вообще самое главное, что можно вынести из этого времени.

Доброе вам всем понедельничное утро.

Аркадий Бабченко, Telegram

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