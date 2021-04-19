Премьер Польши рассказал, когда в стране начнется «размораживание» экономики 19.04.2021, 15:26

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Матеуш Моравецкий

Темп восстановления зависит от скорости вакцинации.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что на рубеже мая и июня можно будет открыть значительную часть экономики.

Об этом сообщает RMF24.

Он убежден, что благодаря национальной программе вакцинации "мы приближаемся к переломному моменту". Этот перелом "может в ближайшие недели привести к тому, что на рубеже мая и июня можно будет разморозить значительную часть экономики", сказал Моравецкий.

Он добавил, что некоторые элементы экономики могут разморозить раньше, а некоторые позже, и темп восстановления зависит от скорости вакцинации. По его словам, на пути возвращения к нормальному состоянию около миллиона поляков должны сделать первый шаг - прививку.

Моравецкий напомнил, что с 10 мая все, кому исполнилось 18 лет, смогут зарегистрироваться для вакцинации, а во второй декаде мая начнутся прививки на рабочих местах и предприятиях.

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