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Вместо групп – лига: УЕФА согласовал изменения формата ЛЧ

  • 19.04.2021, 15:35
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Вместо групп – лига: УЕФА согласовал изменения формата ЛЧ

Реформа будет проведена в 2024.

УЕФА подтвердил реформу Лиги чемпионов, которая будет воплощена в 2024 году, – об этом пишет sportsdaily.ru.

В новом видоизмененном турнире будет выступать 36 команд вместо 32. Гранды, которые не пройдут квалификацию, получат новые места. Согласно изменениям, будет создана одна лига вместе разделения команд на группы. В финальный раунд турнира (плей-офф) будут выходить восемь команд, а другие пройдут квалификацию через новый раунд плей-офф. Особенное внимание уделяется тому, что в новом формате соревнования гарантированно 10 дополнительных матчей и увеличения заработка.

Лига чемпионов была создана в 1992 году. Количество команд-участниц на групповом этапе: 1992/93, 1993/94 – 8 команд, 1994/95, 1996/97 – 16 команд, 1997/98, 1998/99 – 24 команды. Начиная с сезона – 1999/00 на групповом этапе выступают 32 команды.

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