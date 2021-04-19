Московский ученый объявил «голодовку солидарности» с Навальным 19.04.2021, 15:54

Алексей Навальный

Фото: ТАСС

К ней присоединились десятки человек.

Более 50 человек на момент публикации новости поддержали голодовку солидарности с Алексеем Навальным, которую объявил ученый-биолог из Москвы, бывший профессор ВШЭ и МГУ Николай Формозов, сообщает currenttime.tv.

Ученый начал акцию в поддержку политика, который голодает в исправительной колонии Покрова, 10 апреля. Он создал группу в фейсбуке под названием «Голодовка солидарности с Алексеем Навальным» , в которой любой желающий может присоединиться к его акции.

«Если вы согласны с требованиями Навального о предоставлении ему положенной по закону медицинской помощи и готовы прямо сейчас присоединиться к его голодовке – ставьте «Пойду» (так мы будем знать, сколько человек в данный момент участвует)», – написал ученый, заметив, что «ближайшая цель голодовки, как и у Алексея, заставить власти предоставить оппозиционеру адекватную медицинскую помощь».

В данный момент акцию Формозова поддержали уже более 50 человек. Голодать, заметил ученый, он никого не заставляет и не призывает: «Я только информирую вас всех о том, что происходит».

В интервью Радио Свобода Формозов рассказал, что люди из разных городов России и мира, от Владивостока до Вены, стали присоединяться к его акции после того, как о ней сообщили в социальных сетях несколько публичных личностей, в частности писатель Виктор Шендерович и журналист Сергей Пархоменко. До этого ученый фактически голодал один.

«Как биолог я прекрасно понимаю, что жизнь Алексея находится в опасности и что только массовая гражданская солидарность и поддержка его требований могут изменить ситуацию», – сказал Формозов.

17 января Навального задержали в московском аэропорту после прилета из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления, предположительно, «Новичком». Первого марта ЕС одобрил санкции против российских чиновников, причастных к преследованию Навального. Второго февраля суд изменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный: ему назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, затем этапировали в СИЗО в Кольчугине Владимирской области и, наконец, в колонию № 2 в городе Покрове. Адвокаты политика 24 марта рассказали о резком ухудшении состояния его здоровья. 31 марта Навальный объявил голодовку.

Ряд соратников Навального, включая его брата Олега и юриста ФБК Любовь Соболь, проходят по «санитарному делу», возбужденному после зимних протестов в поддержку политика.

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