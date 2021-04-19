закрыть
19 апреля 2021, понедельник, 16:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Анджей Дуда: Участники восстания в Варшавском гетто боролись до конца и погибли как герои

  • 19.04.2021, 16:09
Анджей Дуда: Участники восстания в Варшавском гетто боролись до конца и погибли как герои
Анджей Дуда
Фото: prezydent.pl

Ровно 78 лет назад – 19 апреля 1943 года – вспыхнуло восстание в Варшавском гетто.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что участники восстания в Варшавском гетто боролись до конца и погибли как герои. Он напомнил, что евреи, пережившие восстание в гетто, позже участвовали в Варшавском восстании, передает «Польское радио».

Возлагая цветы у Памятника героям гетто в Варшаве, глава польского государства подчеркнул, что евреи, отдавшие свои жизни во время восстания, погибли за достоинство и честь.

«Поляки-евреи, граждане Польши, боролись в Варшавском гетто до самого конца. Они боролись за честь, демонстрируя свое мужество и готовность умереть стоя, а не на коленях. Они погибли в борьбе. Честь их памяти», - сказал польский президент.

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих, в свою очередь, подчеркнул, что 78 лет назад повстанцы Варшавского гетто боролись за достоинство и главные человеческие ценности.

«Еврейские повстанцы, которые здесь боролись, – это наши общие герои, потому что они боролись за то, что было важно тогда, и научили нас, как нужно бороться за то, что является ценностью», - сказал Михаэль Шудрих.

Напомним, ровно 78 лет назад – 19 апреля 1943 года – вспыхнуло восстание в Варшавском гетто. Это было крупнейшее еврейское восстание против нацистской Германии и первое городское восстание в оккупированной Европе. Восстание в Варшавском гетто продолжалось до 16 мая. Лишь немногим из его участников удалось выйти из немецкого окружения и пережить войну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў