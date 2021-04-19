Анджей Дуда: Участники восстания в Варшавском гетто боролись до конца и погибли как герои 19.04.2021, 16:09

Анджей Дуда

Фото: prezydent.pl

Ровно 78 лет назад – 19 апреля 1943 года – вспыхнуло восстание в Варшавском гетто.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что участники восстания в Варшавском гетто боролись до конца и погибли как герои. Он напомнил, что евреи, пережившие восстание в гетто, позже участвовали в Варшавском восстании, передает «Польское радио».

Возлагая цветы у Памятника героям гетто в Варшаве, глава польского государства подчеркнул, что евреи, отдавшие свои жизни во время восстания, погибли за достоинство и честь.

«Поляки-евреи, граждане Польши, боролись в Варшавском гетто до самого конца. Они боролись за честь, демонстрируя свое мужество и готовность умереть стоя, а не на коленях. Они погибли в борьбе. Честь их памяти», - сказал польский президент.

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих, в свою очередь, подчеркнул, что 78 лет назад повстанцы Варшавского гетто боролись за достоинство и главные человеческие ценности.

«Еврейские повстанцы, которые здесь боролись, – это наши общие герои, потому что они боролись за то, что было важно тогда, и научили нас, как нужно бороться за то, что является ценностью», - сказал Михаэль Шудрих.

Напомним, ровно 78 лет назад – 19 апреля 1943 года – вспыхнуло восстание в Варшавском гетто. Это было крупнейшее еврейское восстание против нацистской Германии и первое городское восстание в оккупированной Европе. Восстание в Варшавском гетто продолжалось до 16 мая. Лишь немногим из его участников удалось выйти из немецкого окружения и пережить войну.

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