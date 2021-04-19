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«Белорус ответил на звонок, а на него оформили кредит на 8 тысяч рублей»

  • 19.04.2021, 16:20
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«Белорус ответил на звонок, а на него оформили кредит на 8 тысяч рублей»

Эксперты - о новых схемах мошенников и как сохранить деньги.

От мошенников в интернете страдают люди совершенно разного возраста, социального статуса и уровня образования, рассказала на пресс-конференции представители УВД Минского облисполкома. Но все-таки особенно уязвимы пенсионеры, пишет kp.by.

- В этом году в столичном регионе жертвами киберпреступлений уже стали 157 пенсионеров, - рассказал начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Андрей Березка.

Специалисты говорят, что убеждение и вежливость в разговорах с потерпевшими в сочетании с беспечностью и излишней доверчивостью позволяет преступникам получать личные данные и использовать их в своих мошеннических схемах.

В I квартале 2021 года было зарегистрировано почти в 4 раза больше краж денег через интернет в сравнении с тем же периодом год назад. Соотношение примерно 800 к 210, привел цифры начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции Дмитрий Дудков.

Один из основных способов хищения денег - звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками банка и убеждают белорусов сообщить данные платежной карты.

- Один из последних примеров: жителю Молодечненского района позвонили с номера, принадлежащего оператору из Марокко. Представились службой безопасности банка и сообщили, что по карте замечена подозрительная операция, и «в целях безопасности» вынудили человека сообщить различные данные - номер карты и смс-сообщения, которые приходят с кодом из банка, - рассказывает Дмитрий Дудков. - Общение шло несколько часов, несколько раз разговор прерывался: человек был занятой - ремонтировал машину в гараже. После этого мошенники оформили заявку на онлайн-кредит на 8 тысяч белорусских рублей, которые перевели на иностранный счет. Человеку сказали, чтобы он завтра подошел в банк. Он пришел и узнал о кредите.

Еще один пример - жительница Минского района по просьбе «оператора банка» (а на самом деле мошенника) установила приложение для удаленного доступа и сообщила все данные, что позволило мошенникам пользоваться ее телефоном и совершать платежи. В итоге у нее списали с карт-счета 19 тысяч белорусских рублей.

Еще один момент, на котором акцентирует внимание специалист, - логин и пароль мобильного или интернет-банкинга.

- Как правило, эти данные попадают злоумышленникам через вредоносное программное обеспечение, которое используется на компьютерах. Беспечность граждан, которые не используют антивирусы, а пароль в интернет-банкинге используют тот же, что и на форумах и соцсетях, приводит к плачевным моментам.

Еще один способ обмана такой: человек продает вещь в интернете, с ними связываются злоумышленники, которые говорят, что готовы купить товар, но оплатят его онлайн.

- Отправляют человеку ссылку, в которой есть форма для ввода данных банковской карты. Якобы таким образом вы привяжете карту, и покупатель сможет оплатить покупку, - рассказывает Дмитрий. - Мы продолжаем работать по уголовному делу и ищем всех потерпевших от двух жителей Минского района, которые организовали такую деятельность: создали бота, собрали группу мошенников и оплачивали им определенный процент за то, что те вынуждали граждан передавать реквизиты карточек, с которых потом проводилось хищение. По предварительным данным, сумма ущерба составила больше 189 тысяч белорусских рублей, потерпевших в Беларуси больше 350.

«Если не платите онлайн - сотрите три цифры на обороте карты»

В милиции напоминают, что нельзя сообщать свои данные по телефону. Если вам звонят и говорят, что по карте провели операцию и ее нужно срочнее заблокировать, проверить эту информацию можно в мобильном или интернет-банкинге или же позвонить в банк и уточнить, действительно ли такая операция проводилась. Узнать номер банка можно на сайте или на банковской карточке.

- Для онлайн-платежей мы советуем использовать отдельную карточку (не зарплатную), - говорит Дмитрий Дудков. - Еще одна рекомендация - установка суточного лимита по карте, больше которого банк не позволит списать за 24 часа. А для тех, кто не платит картой в интернете, мы советуем убрать трехзначный номер с обратной стороны банковской карты. Это поможет сохранить деньги, если потеряете кошелек.

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