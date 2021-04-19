Эксперты предсказали России еще 15 лет беспросветной стагнации 6 19.04.2021, 16:36

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Российская экономика обречена на дальнейшее отставание от мира.

Российская экономика обречена на стагнационную модель с дальнейшим отставанием от мира из-за сокращение численности трудоспособного населения, низкой производительности труда, а также недостаточных инвестиций в человеческий капитал, предупреждают эксперты Высшей школы экономики в докладе к XXII Апрельской международной конференции, пишет finanz.ru.

В ближайшие 10-15 лет темпы роста российского ВВП не превысят 1,4-1,8% в год, оценивают в ВШЭ: число людей в трудоспособном возрасте будет снижаться, что создаст давление на занятость, при этом доля работников в возрасте старше 40 лет возрастет, а доля тех, кто младше, будет сокращаться. «Такие демографические тенденции крайне неблагоприятны с точки зрения экономического роста и производительности труда», - говорится в исследовании.

Отдельной проблемой становится низкий уровень квалификации рабочей силы. «Каждый десятый работник на российском рынке труда - это мигрант. Если производительность мигрантов в среднем ниже средней производительности российских работников, то все равно их совокупный вклад в производимый ВВП существенен. В отдельных секторах российской экономики доля мигрантов, по некоторым оценкам, может доходить и до трети», - говорится в исследовании ВШЭ.

При этом ряд регионов России особо зависим от труда мигрантов, и демографические прогнозы говорят о том, что в обозримой перспективе эта зависимость не исчезнет, предупреждают эксперты.

Но даже имеющиеся человеческие ресурсы экономика использует неэффективно. Так, например, российские компании в разы отстают от западных инвестициям в обучение и повышение квалификации работников.

В самых младших группах охват таких программ в России составляет около 30% и постепенно снижается до символических 3-5% в самых старших возрастных группах. При этом, например, в странах Северной и Западной Европы охват 50-летних работников обучением превышает 60%, а в младших рабочих возрастах он еще выше.

«Человеческий капитал пока не стал значимым макроэкономическим ресурсом, и его вклад остается незначительным», - констатирует ВШЭ.

В ловушке стагнации Россия находится с 2009 года: со средним темпом роста на 0,9% экономика РФ в 3,5 раза отстала от мировой, прибавившей, по данным Всемирного банка 31,2%, почти вдвое от США, где экономика выросла на 16,2%, и в 11 раз от Китая, чей ВВП стал больше на 101% за десятилетие.

Двукратным стало отставание от даже застойного СССР, который в самый тяжелый, терминальный период своего существования - 1979-1990 гг - рос на 1,5% в год.

По итогам 2020 года Россия потеряла еще две позиции в рейтинге стран по ВВП на душу населения. Откатившись на 65-е место с показателем 10 тысяч долларов, Россия пропустила вперед Китай (10,5 тысячи долларов) и Малайзию (10,3 тысячи), которых еще 7 лет назад опережала в 2,2 и 1,5 раза соответственно.

Тот же показатель, рассчитанный не по реальному валютному курсу, а по паритету покупательной способности, дает России 53-е место в мире позади Турции, Румынии и Пуэрто-Рико против 49-й позиции в 2013 году.

Отставание от крупнейших экономик мира увеличивается при любой методике подсчета, приводит статистику экономист Яков Миркин. В 2013 году ВВП США по номиналу был больше российского в 7,3 раза, а теперь - в 14,2 раза. Китай нарастил отрыв с 4,2 раза до 10 раз.

По ППС американский ВВП превосходит российский в 5,1 раза (хотя было 4,5 раза), а Китай обгоняет - в 5,9 раза (против 4,4 семь лет назад).

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