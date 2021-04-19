В Браславе в костеле обвенчалась пара - жениху и невесте по 91 году 1 19.04.2021, 17:38

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Костел в Браславе. Фото: Игорь Матвеев

Они знают друг друга с детства.

В Браславском костеле в минувшие выходные прошло необычное торжество: здесь обвенчались 91-летние пенсионеры Виктор и Анна. Свидетелями таинства стали лишь самые близкие, новобрачные не хотят афишировать это событие. Но дочь жениха Галина рассказала tut.by, что ее отец и его избранница счастливы: «И мы, дети, их поддерживаем. Не нужно смотреть на то, что „люди скажут“, нужно строить свою жизнь так, как ты сам считаешь правильным».

Виктору — 91 год. Анна — его ровесница. Оба из деревни Рубеж Браславского района. Он еще недавно был вдовцом, она — вдовой.

— Вот и решили жить вместе. Но решили не просто так сойтись, а обвенчаться перед Богом. А в загс отец с Анной не пошли: посчитали, что официальная роспись и гражданская церемония в их возрасте не нужны, — рассказывает Галина Викторовна.

Виктор овдовел летом прошлого года. Дочь говорит, что отец был убит горем:

— Мои родители прожили вместе более 65 лет. Они тоже были венчаны. У нас в Браславе с этим строго: католики обязательно венчаются. Папа любил маму, ухаживал за ней, когда она болела. А когда мама умерла, папа каждый день ездил на кладбище, проплакал все глаза, тяжело переживал потерю жены — ведь они столько лет были вместе… А вообще папа — жизнерадостный, активный человек. Он еще у нас ездит за рулем, в костел на все праздники ездит. У него хорошая память и зрение. Не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни. И ему никак не дашь 91 год! Бегает, как энерджайзер. А жить одному одиноко. Мы, дети, помогаем ему, навещаем, но у нас же своя жизнь. Телевизор он почти не смотрит. Вот и решил объединить жизни с односельчанкой Анной. Они знают друг друга с детства.

Галина Викторовна говорит, что «папа и Анна не хотят, чтобы люди о них судачили».

— Знаете, ведь не все смогут понять их решение и порадоваться за них. Кто-то, может, и осудит. Но самое главное: отец счастлив! И мы за него очень рады. Папа сомневался: надо или не надо ему еще раз вступать в брак. Мы, дети, его поддержали, когда он сообщил, что собирается венчаться с Анной. Мы сказали: «И правильно! Не нужно смотреть на то, что „люди скажут“, нужно строить свою жизнь так, как ты сам считаешь правильным».

На венчании присутствовали только самые близкие:

— После имши в костеле никого не было, только ближайшие родственники.

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