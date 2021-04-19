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В Бресте ликвидируют «Польскую школу»

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  • 19.04.2021, 18:33
  • 2,690
В Бресте ликвидируют «Польскую школу»
Польская школа в Бресте
иллюстрационное Фото: dw

Режим продолжает ущемлять права нацменьшинств.

19 апреля экономический суд Брестской области принял решение о ликвидации ООО «Польская школа», передает tut.by.

Иск о ликвидации юрлица подала администрация Ленинского района Бреста «в целях защиты государственных и общественных интересов».

Суд поддержал истца.

Обязанности по ликвидации возложили на участников ООО «Польская школа». Срок — до 19 июля этого года.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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