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Ученые выявили человеческие гены, которые борются с SARS-CoV-2

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  • 19.04.2021, 19:46
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Ученые выявили человеческие гены, которые борются с SARS-CoV-2
Фото: REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Гены связаны с интерферонами - передовым отрядом борцов с вирусами в организме.

Ученые из Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (SPB, США) определили набор человеческих генов, которые борются с вирусом SARS-CoV-2, сообщает SPB.

"Гены, о которых идет речь, связаны с интерферонами - передовым отрядом борцов с вирусами в организме", - говорится в сообщении.

По аналогии с атипичной пневмонией начала 2000-х годов, вызываемой коронавирусом SARS-CoV, ученые нашли интерферон-стимулированные гены (ISGs), которые действуют для ограничения инфекции SARS-CoV-2.

"Мы обнаружили, что 65 ISGs контролируют инфекцию SARS-CoV-2, включая те, которые подавляют способность вируса проникать в клетки, те, которые подавляют выработку РНК вируса, и кластер генов, которые ингибируют сборку вируса", - отмечает профессор, директор Программы иммунитета и патогенеза SPB Сумит К. Чанда.

При этом некоторые из интерферон-стимулированных генов демонстрировали контроль над неродственными вирусами, такими как сезонный грипп, лихорадка Западного Нила и ВИЧ, отмечается в сообщении.

В качестве следующего шага исследователи рассмотрят биологию вариантов SARS-CoV-2, которые продолжают развиваться и ставят под вопрос эффективность вакцин.

SBP - это некоммерческий медицинский исследовательский институт, специализирующийся на фундаментальных и трансляционных исследованиях, с крупными исследовательскими программами в области рака, нейродегенерации, диабета, инфекционных, воспалительных и детских заболеваний. Институт также специализируется на исследованиях стволовых клеток и разработке лекарств.

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