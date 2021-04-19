закрыть
19 апреля 2021, понедельник, 23:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Позитив белорусской борьбы

  • 19.04.2021, 21:01
  • 2,442
Позитив белорусской борьбы
иллюстрационное Фото: «Наша Ніва»

Атакуем со всех сторон.

– Основной позитив от всех последних новостей, что все что мы делали, отлично работает, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

И мирные шествия, и внешнее давление, и новости в телеграмм, и ночные марши, и шарики в небо, и стихи, и песни, и культурные события, и спортсмены, и всё то разнообразие, что проходит ежедневно. Иначе бы на той стороне не нужно было всё больше пыхтеть, пытаясь придумать очередную пакость обозначая белое черным.

И все эти информационные вбросы, каждый раз всё с более сюрреалистическими сюжетами, лишь доказывают беспомощность режима, невозможность что-либо изменить.

Так что нужно просто продолжать в том же духе, наращивая давление со всех сторон и будет все еще более оптимистично!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў