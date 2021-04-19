Позитив белорусской борьбы 19.04.2021, 21:01

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иллюстрационное Фото: «Наша Ніва»

Атакуем со всех сторон.

– Основной позитив от всех последних новостей, что все что мы делали, отлично работает, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

И мирные шествия, и внешнее давление, и новости в телеграмм, и ночные марши, и шарики в небо, и стихи, и песни, и культурные события, и спортсмены, и всё то разнообразие, что проходит ежедневно. Иначе бы на той стороне не нужно было всё больше пыхтеть, пытаясь придумать очередную пакость обозначая белое черным.

И все эти информационные вбросы, каждый раз всё с более сюрреалистическими сюжетами, лишь доказывают беспомощность режима, невозможность что-либо изменить.

Так что нужно просто продолжать в том же духе, наращивая давление со всех сторон и будет все еще более оптимистично!

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