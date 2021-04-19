Гродненскую табачную фабрику за год «оптимизировали» на 10% работников 4 19.04.2021, 21:15

2,082

Гродненская табачная фабрика «Нёман»

фото: grodno.in

А как же сохранение рабочих мест?

Гродненская табачная фабрика «Неман» опубликовала финансовые итоги минувшего года. На предприятии сократилось количество работников. Сокращение среднесписочной численности работников впечатляет: если в 2019 году на фабрике трудился 891 человек, то год спустя уже 809 человек.

А как же сохранение рабочих мест? Не вышвыриванием ли на улицу ли при новой власти пугал нас режим? А тут 80 человек. 10% работников предприятия вышвырнули. И так повсеместно, пишет «Экономика Беларуси».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».