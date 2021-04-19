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Гродненскую табачную фабрику за год «оптимизировали» на 10% работников

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  • 19.04.2021, 21:15
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Гродненскую табачную фабрику за год «оптимизировали» на 10% работников
Гродненская табачная фабрика «Нёман»
фото: grodno.in

А как же сохранение рабочих мест?

Гродненская табачная фабрика «Неман» опубликовала финансовые итоги минувшего года. На предприятии сократилось количество работников. Сокращение среднесписочной численности работников впечатляет: если в 2019 году на фабрике трудился 891 человек, то год спустя уже 809 человек.

А как же сохранение рабочих мест? Не вышвыриванием ли на улицу ли при новой власти пугал нас режим? А тут 80 человек. 10% работников предприятия вышвырнули. И так повсеместно, пишет «Экономика Беларуси».

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