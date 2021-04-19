Ученые: Гормон семейного счастья излечивает от алкоголизма 1 19.04.2021, 22:05

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иллюстрационное Фото

Окситоцин блокирует действие алкоголя на мозг человека.

Ученые доказали, что окситоцин — гормон семейного счастья — не только блокирует действие алкоголя на мозг человека, но и подавляет желание выпить новую порцию спиртного. По результатам опытов говорится в журнале PLOS Biology, пишет РИА Новости.

"В отличие от многих наших коллег, мы не просто показали, что окситоцин подавляет действие алкоголя, но и лишает грызунов стремления делать что-то ради получения новой порции спиртного. Это говорит о том, что данный гормон можно применять для борьбы с умеренными и тяжелыми формами алкоголизма", — пишут ученые.

За последние годы ученые раскрыли множество неожиданных сторон окситоцина, который, как считалось ранее, отвечал лишь за чувства к противоположному полу и включение "программы материнства" в организме женщины. В частности, выяснилось, что его концентрация в организме влияет на доверчивость человека, сплачивает коллективы и делает их более враждебными к окружающим, включает "программу материнства" в мозге мужчин и влияет на наш мозг и тело десятками других путей.

Несколько лет назад ученые случайно обнаружили, экспериментируя на крысах, что большие дозы окситоцина, введенные в их тело через нос, "отрезвляли" их, подавляя все характерные эффекты алкогольного или наркотического объяснения, присущие грызунам. Как именно он работал, биологи не знали, что не позволяло им понять, можно ли применять этот гормон для лечения наркомании и алкоголизма.

Брендан Танстолл (Brendan Tunstall) из Национального института по наркотической зависимости в Бетесде (США) и его коллеги выяснили, как окситоцин влияет на мозг алкоголиков, и подтвердили, что он может помочь им избавиться от непреодолимого желания выпить.

Для этого ученые провели серию экспериментов не на обычных лабораторных крысах, не испытывающих тяги к выпивке, как это делали их коллеги, а вырастили особую группу грызунов-"пьяниц", живших в клетках с неограниченным доступом к спирту и особой алкогольной "атмосферой".

Через несколько недель эти животные настолько пристрастились к спиртному, что они были готовы постоянно "работать" – все чаще и больше нажимать на рычаг в их клетке, чтобы получать новые порции этилового спирта. Ученые проверили, как на эту форму поведения повлияют малые или большие дозы окситоцина или его синтетического аналога, введенные в тело крыс через нос, живот или напрямую в мозг.

Как оказалось, даже сравнительно скромных концентраций гормона, введенных в тело крыс-алкоголиков любым способом, было достаточно для того, чтобы они перестали "бесконечно" нажимать на рычаг. В результате этого количество выпитого спиртного уменьшилось почти в три раза, а сами грызуны начинали вести себя так же, как особи из непьющей контрольной группы.

При этом, что интересно, небольшие дозы окситоцина, подавлявшие алкоголизм, почти не влияли на количество выпитого спиртного и тягу к сладкому среди здоровых крыс. Это говорит об очень избирательном действии гормона на те центры мозга, которые были связаны с формированием зависимости.

Воспользовавшись этой особенностью, ученые вычислили положение нервных клеток, с которыми связывались молекулы окситоцина. Они были расположены в так называемом центральном ядре миндалевидного тела, одной из частей центра удовольствия, отвечающей за распознавание боли и эмоций.

Эта часть мозга, отмечают Танстолл и его коллеги, давно считалась одним из "ключевых игроков" в процессе формирования наркотической или алкогольной зависимости. Прямая блокировка ее работы иными путями, как показывали опыты на других крысах, подавляла желание выпить еще одну порцию алкоголя.

Окситоцин, по словам ученых, мешает этим клеткам избавляться от молекул гамма-аминомасляной кислоты, главного "тормоза" нервной системы, и повышать свою активность при появлении молекул спирта в их окрестностях. Что интересно, этого не происходило в мозге здоровых мышей, что говорит о появлении серьезных изменений в работе нейронов миндалевидного тела после развития зависимости.

Все эти особенности окситоцина, а также его способность проникать в мозг, как считают Танстолл и его коллеги, позволяют использовать его в качестве лекарства от тяжелых или умеренных форм алкоголизма. Как надеются ученые, в ближайшее время они смогут начать клинические испытания на добровольцах, используя спреи на базе этого гормона.

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