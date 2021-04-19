Закрылись почти все магазины сети «Домашний» 1 19.04.2021, 21:38

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иллюстрационное Фото: brestcity.com

Топ-менеджеры сети уволились еще в конце марта.

Закрылись почти все магазина сети «Домашний». Об этом tut.by сообщили информированные собеседники.

По данным ресурса kartoteka.by, ключевые юрлица оператора «Гамма Ритейл», «Премьер Маркет», «Пантапаллео», «Семела» и другие с 12 апреля находятся в ликвидации. Не работает и сайт ритейлера.

Поставщики стали получать от магазинов «Домашний» свое оборудование. Топ-менеджеры сети уволились еще в конце марта, рассказали источники tut.by. Получить комментарий у представителя ритейлера не удалось.

В феврале 2021 года многие кредиторы ополчились на «Домашний». Поставщики сообщали о долгах на сотни тысяч рублей. В ответ на это оператор стал закрывать убыточные магазины, реорганизовывать свой бизнес путем выделения 16 компаний и вести переговоры с новыми инвесторами. В это же время ситуацией заинтересовались силовики, поставщиков стали вызывать в ДФР, рассказали информированные источники.

По информации журналистов, в минувшую пятницу силовики наведывались в головной офис «НП-Сервиса», который является крупным дистрибьютором товаров повседневного спроса. Это компания считается подконтрольной основателю сети магазинов «Домашний» Ивану Березовскому.

Местонахождение бизнесмена неизвестно. Источники tut.by в связи с этим вспоминают случай из 2018 года. Тогда силовики также подозревали «НП-Сервис» в уклонении от уплаты налогов. Березовский одно время был в Лондоне, но потом вернулся в Беларусь и решил вопросы. В Следственном комитете сообщили, что владелец «НП-Сервиса» возместил установленный ущерб по делу, поэтому его не заключали под стражу, а взяли обязательство о явке.

Получить комментарий в ДФР и СК не удалось.

История магазинов «Домашний» началась с 3 февраля 2016 года, когда был открыт первый супермаркет в Минске. На пике успеха сеть насчитывала более 75 магазинов в разных городах Беларуси.

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