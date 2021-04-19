«Тоттенхэм» уволил Жозе Моуринью 2 19.04.2021, 21:26

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ФОТО : Сергей Савостьянов/ТАСС

Увольнение португальского тренера обойдется «Тоттенхэму» в 30 млн фунтов.

Жозе Моуринью покидает пост главного тренера «Тоттенхэма».

Лондонский клуб объявил об отставке 58-летнего португальца вместе с его тренерским штабом, передает sports.ru.

«Жозе и его тренерский штаб были с нами в самое сложное для клуба время. Жозе – настоящий профессионал, который продемонстрировал невероятную стойкость в течение пандемии. Я получил удовольствие от работы с ним и сожалею, что не все сложилось так, как мы оба предполагали. Ему всегда будут рады здесь, мы благодарны ему и его тренерскому штабу за их вклад», – говорится в заявлении президента клуба Дэниэла Леви.

Ранее сообщалось, что увольнение Моуринью обойдется «Тоттенхэму» в 30 млн фунтов. Леви хотел подождать с решением до конца сезона.

Моуринью 20 ноября 2019 года был назначен главным тренером «Тоттенхэма».

Сейчас у лондонской команды лишь 1 победа в 6 последних матчах. За этот отрезок «Тоттенхэм» вылетел из Лиги Европы.

В таблице АПЛ «Тоттенхэм» на данный момент идет на 7-м месте, набрав 50 очков, и рискует не попасть в топ-4 и остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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