«Живется просто ужасно»: Крымчане в эфире «Эха Москвы» пожаловались на аннексию 8 19.04.2021, 21:45

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Почти все звонившие говорили, что при Украине было лучше.

Журналисты российского радио "Эхо Москвы" провели эфир, в котором предложили крымчанам рассказать, как им живется после аннексии полуострова Россией. Почти все звонившие говорили, что при Украине было лучше, жаловались на цены и ужесточенное законодательство, а "референдум" называли профанацией, передает gordonua.com.

Эфир состоялся еще 1 марта, однако внимание на него обратил пользователь Facebook Андрей Найкращий 16 апреля.

"Живется просто ужасно, ребята, и мы ничего с этим не сможем сделать. Дело в том, что голосование, как вы знаете, вон то в 2014 году, это была чистая профанация, никто не ходил голосовать, я как местный житель вам это говорю. К счастью, пока не было пандемии, я была в Питере, а вот сейчас целый год прожила в Ялте. Я вам хочу сказать, что это просто беспредел. Разворовывается все", – заявила жительница Ялты Дарья.

По ее словам, очень сильно ужесточились законы и теперь в Крыму обычным гражданам очень сложно узаконить какую-то постройку или участок земли.

Также звонившая пожаловалась, что на многие вещи цены в Крыму выше московских: "Допустим, вы делаете ремонт и вам нужно плитку какую-то, двери. Сюда везется вся некондиция, та, которая у вас или за бесценок продается, или вообще бракуется, никто не покупает. Сюда она привозится по бешеным ценам".

На вопрос ведущих, голосовала ли крымчанка в 2014 году на референдуме, она ответила, что нет и никто вообще не ходил.

"Те, кто работали на избирательных участках, девчонки, кто хотел заработать, они делились впечатлениями, что это все была профанация, никто не ходил голосовать", – отметила она.

Когда у женщины спросили, каким она видит свое будущее, та ответила, что не останется в Крыму. По мнению Дарьи, при Украине было лучше.

Она также отметила, что 90% жителей Крыма – украинцы: "В смысле принадлежности к этой нации. Сколько здесь русских? Очень мало, здесь в основном все украинцы, до сих пор разговариваем на украинском между собой, какие-то слова пробегают".

Далее состоялся такой диалог:

– А бандеровцы? – спросил у позвонившей ведущий.

– У нас этого нет.

– Так потому что [президент РФ Владимир] Путин вовремя Крым отобрал и бандеровцы не доехали, – настаивал ведущий.

– Да зачем им это надо, никто бы сюда не поехал, какая глупость. Западной Украины им достаточно рядом с Польшей, зачем им сюда ехать?

После в эфир позвонил слушатель Александр из Екатеринбурга, он рассказал, что последние пять лет живет в Крыму в семье дочери, а до этого много лет ездил в Крым. На вопрос, какой Крым лучше, он ответил, что, безусловно, украинский.

"Россия огромная страна, в ней 89–90 регионов. Есть центральные, есть периферийные. Украина – что-то там в 18 раз меньше России. Крым в Украине тоже был периферийным регионом, но, понимаете, от Киева до Симферополя расстояние, как от Москвы до Ростова... То есть Крым, оказавшись в составе России, стал дальше от центра управления. Это еще большая провинция, чем она была, если была, в украинских реалиях... Крым сейчас обрушивается в самый заскорузлый, застойный "совок", – отметил он.

Третий позвонивший по имени Руслан сказал, что он из Керчи и на полуострове стало "архиплохо". Он, как и первая собеседница ведущих, заявил, что не голосовал на так называемом референдуме: "Рабочих мест нет, безработица выросла официально по статистике в девять раз... Цены большие к уровню зарплаты. Какие-то йогурты – 70–100 руб., 300 руб. за килограмм помидоров, курятина – 200 руб. и выше".

Несмотря на жалобы всех звонивших, сами ведущие заявили, что в Крыму сейчас "все хорошо", так как там "построили дорогу, построили мост, энергоснабжение". Вместе с тем они отметили наличие проблемы с водой на полуострове.

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