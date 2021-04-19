Госсекретарь США: Возобновление санкций — следствие вопиющего пренебрежения правами человека со стороны властей Беларуси 1 19.04.2021, 22:54

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Энтони Блинкен

США намерены привлечь к ответу тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека в Беларуси.

Госдепартамент США полностью поддерживает решение Министерства финансов США о возобновлении санкций в отношении девяти белорусских предприятий, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, распространенном 19 апреля пресс-службой Госдепа, передает naviny.online.

Блинкен подчеркнул, что возобновление санкций является «еще одним следствием вопиющего пренебрежения» со стороны властей Беларуси правами человека и невыполнения ими своих международных обязательств.

Госсекретарь напомнил, что в 2015 году Минфин США по согласованию с Госдепартаментом временно приостановил действие санкций в отношении белорусских предприятий и до 2020 года регулярно продлевал это решение «в связи с заметным прогрессом белорусских властей в области прав человека, в частности освобождением всех политзаключенных за это время».

Однако в результате сфальсифицированных выборов в августе 2020 года и последовавших за этим репрессий в стране на данный момент насчитывается более 340 политических заключенных.

«Учитывая резко ухудшающуюся ситуацию с правами человека в Беларуси, правительство США решило, что дальнейшее продление [приостановки санкций] будет несовместимо с Актом о демократии в Беларуси и с американскими ценностями», — сказал Блинкен.

По его словам, девять государственных предприятий, попадающих под санкции, «финансируют и поддерживают режим Лукашенко, содействуя его жестоким репрессиям против белорусского народа и неоднократным нарушениям верховенства закона».

В качестве примера регресса белорусской ситуации Блинкен назвал задержание блогера и политика Сергея Тихановского, блогера Игоря Лосика и активистки Марии Колесниковой. Блинкен подчеркнул, что это «лишь трое из сотен белорусов, несправедливо заключенных режимом Лукашенко в тюрьму за осуществление своих прав человека и основных свобод».

«Соединенные Штаты призывают белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо арестованных и задержанных, — сказал госсекретарь. — Кроме того, мы обязуемся работать вместе с международным сообществом над дальнейшим привлечением к ответу тех, кто несет ответственность за нарушения и злоупотребления в области прав человека в Беларуси. Уважение прав человека, верховенство закона и выполнение Беларусью обязательств в рамках ОБСЕ по-прежнему играют центральную роль в улучшении двусторонних отношений».

19 апреля Министерство финансов США сообщило о возобновлении санкций в отношении девяти белорусских госпредприятий. Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть прекращено.

Санкции распространяются на Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Основные операции или деятельность с указанными предприятиями, компаниями, которыми они владеют индивидуально или коллективно, прямо или косвенно, имея 50-процентную или свыше долю, разрешены до 3 июня 2021 года.

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