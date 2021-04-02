Главный инфекционист США допустил отказ от вакцины AstraZeneca 1 2.04.2021, 7:33

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фото: reuters

Вакцина, произведенная совместно с Оксфордским университетом, может не понадобиться в Америке.

Вакцина против COVID-19 от AstraZeneca может не понадобиться Соединенным Штатам, даже если она будет одобрена регулирующими органами, сказал в интервью «Рейтер» Энтони Фаучи, главный врач-инфекционист США и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сообщает «Голос Америки».

Фаучи, являющийся главным медицинским советником Белого дома, сказал, что Соединенные Штаты заключили достаточно контрактов с другими производителями для вакцинации всего населения и, возможно, этого количества доз будет достаточно для повторной вакцинации, которая может пройти этой осенью.

Отвечая на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты использовать вакцину AstraZeneca, Фаучи сказал: «Это еще не решено. Я считаю, что, учитывая договорные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, у нас есть достаточно вакцин для выполнения всех наших задач, не обращаясь к AstraZeneca».

В конце прошлого года компания-производитель вакцины и Оксфордский университет опубликовали данные более раннего испытания, в котором фигурировали сразу два разных показателя эффективности, что произошло в результате ошибки с дозированием препарата. Затем, в марте, более десятка стран временно приостановили использование вакцины AstraZeneca после того, как ее связали с редким нарушением свертываемости крови и сопутствующими побочными эффектами.

Также в марте американские органы здравоохранения заявили, что данные, предоставленные компанией, не дают полной картины эффективности препарата. Спустя несколько дней AstraZeneca опубликовала результаты, показывающие сниженную, но все еще сильную эффективность своей вакцины.

Фаучи сказал, что «если посмотреть на количество (доз), которое мы собираемся получить... от J&J, от Novavax и от Moderna, если мы заключим контракты (с этими компаниями) на большее количество доз, вполне вероятно, что мы сможем справиться с любым стремительным ростом (заболеваемости коронавирусом)». Однако доктор отметил, что он пока не может «однозначно» ответить на этот вопрос.

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