Свободная Серебрянка вышла на яркий марш 1 2.04.2021, 7:42

Видеофакт.

Жители свободной Серебрянки вчера вечером вышли на яркий марш, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Друзья, очень рады были видеть вас на улицах нашего района! Все было красочно и с отличной атмосферой, с поддержкой из окон, огнями и финальным салютом.

Отдельное спасибо гостям из Лошицы и Камволя, которые решили поддержать нас!

Очень скоро мы выйдем снова, будет веселее и дольше, а шествие громче и ярче!», — заявили участники марша.

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