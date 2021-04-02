Свободная Серебрянка вышла на яркий марш

Свободная Серебрянка вышла на яркий марш1
- 2.04.2021, 7:42
Видеофакт.
Жители свободной Серебрянки вчера вечером вышли на яркий марш, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Друзья, очень рады были видеть вас на улицах нашего района! Все было красочно и с отличной атмосферой, с поддержкой из окон, огнями и финальным салютом.
Отдельное спасибо гостям из Лошицы и Камволя, которые решили поддержать нас!
Очень скоро мы выйдем снова, будет веселее и дольше, а шествие громче и ярче!», — заявили участники марша.