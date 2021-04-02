История краха Лукашенко: 10 эпохальных фактов 8 2.04.2021, 7:55

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фото: ТАСС

Диктатор стал изгоем во всем мире.

Политологи выделили 10 моментов в правлении диктатора, считающихся настоящими провалами, пишет издание bargu.by.

1. Постсоветская экономическая система

Лукашенко практически в неизменном виде сохранил экономику БССР, все эти четверть века тянется шлейф предприятий, которые давно пора закрыть или перепрофилировать.

Конкуренции в стране нет как таковой. Вся экономика поддерживается постоянными внешними вливаниями. Что автоматически ведет к росту долга РБ. И выхода практически нет.

2. Девальвация как привычное явление

Национальная валюта Беларуси не стала стабильной и надежной как замена советскому рублю (или альтернатива российскому). В последнее время волны девальваций следуют одна за другой. Граждане давно отчаялись дождаться лучших времен, привычно вкладывают деньги (у кого они есть) в доллары и евро. Что ведет к другой проблеме – дефициту наличной иностранной валюты в банках, обменниках.

3. Беларусь – страна с отсутствием свобод

Можно как угодно относиться к оценкам ООН, других международных организаций, составляющих рейтинг «лучших» и «худших» стран по уровню обеспечения демократии, соблюдения прав и свобод. Но то, что Беларусь туда попала – факт печальный. Всех несогласных продолжают преследовать административно, бросают в тюрьмы.

Ничего не меняется. Некоторые политические оппоненты вообще исчезают без следа.

4. Напряженность в отношениях с Западом

Именно благодаря Лукашенко Беларусь стали воспринимать как страну, где не только не уважают своих граждан, но и буквально плюют на иностранные государства. Высылка дипломатов стала обычной практикой. Гневные выпады из уст диктатора в адрес послов, правительств европейских стран, США – нормой. Поэтому Лукашенко никто в мире не любит. И не признает как «законно избранного».

5. Сокращение населения

Когда-то, в самом начале правления Лукашенко, белорусов было больше 10 миллионов. Через 20 лет их почему-то стало чуточку меньше, всего 9,47 миллиона. То есть проблемы не только с естественным приростом, низкой рождаемостью, но и с бегством граждан из страны.

Причем, в последнее (после августа 2020) время люди все чаще уезжают куда угодно.

6. Отношение к языку и культуре

Лукашенко не только не планировал как-то развивать культурное наследие белорусов, язык, но и сделал все, чтобы задвинуть их куда-то вдаль. Русский язык фактически доминирует в деловой переписке, общении, книгоиздательстве.

7. Рост потребления алкоголя

Отношение к алкоголю, рост потребления спиртных напитков – это лакмус для любого общества. Белорусы стали «лидерами» в пьянстве. Это очень печальный показатель. Ни о какой здоровой нации в таком случае не может быть и речи.

8. Зависимость от «соседа», РФ

Лукашенко сделал отношения между Беларусью и Россией главенствующими в ущерб другим странам. Благодаря этому большинство предприятий по рукам и ногам связаны заказами для РФ, существуют за счет них. Россия поставляет нефть и газ, дает инвестиции. Да и АЭС построена не только за счет «соседа», но и при прямом участии тамошних специалистов.

9. Миграция специалистов

Представителям отдельных профессий, педагогам и медикам, все труднее обеспечить себя, свои семьи. Их зарплаты неуклонно падают. А престиж профессий достиг критически низкой отметки. Мало кто из молодежи добровольно пойдет на такую «каторгу» – буквально за копейки лечить людей, отдавать свою энергию школе.

Квалифицированные кадры продолжают стабильно утекать в другие страны. Где заработки повыше.

10. «Стабильность» в политике

При Лукашенко историческая сменяемость не только правителя, но и парламента, элит исчезли совсем. Поэтому «национальное собрание» представляет собой «съезд верных лукашенковцев», куда оппозиции дорога закрыта.

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